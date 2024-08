Fotos de Putin no Azerbaijão ressuscitam teorias dos sósias do russo

Presidente no Azerbaijão - Foto: AFP

A teoria de que o presidente da Rússia usa sósias em determinados eventos voltou a ganhar força nas redes sociais após uma viagem do líder russo ao Azerbaijão entre em eventos no país e no exterior volta e meia volta com força nas redes sociais. 18 e 19 de agosto, para costurar um acordo entre o país e a Armênia e pôr fim a um conflito fronteiriço.

Fotos da viagem mostram uma leve discrepância com o rosto de Putin em comparação ao registros de uma reunião que ele teve com o Conselho de Segurança da Rússia poucos dias antes.

Entre os usuários das redes sociais que desconfiam da teoria está Anton Herashchenko, um ex-assessor do governo da Ucrânia.

Herashchenko e outros usuários de redes sociais destacaram que as maçãs do rosto do "Putin" de Baku não bate com as do líder de Moscou.

Compare as fotos: