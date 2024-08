Tesoura desaparecida leva ao cancelamento de voos no Japão

Novo Aeroporto de Chitose, localizado na ilha de Hokkaido - Foto: Reprodução

O Novo Aeroporto de Chitose, um dos mais movimentados do Japão, teve cerca de 36 voos cancelados e 201 atrasados após uma tesoura desaparecer de uma loja próxima aos portões de embarque.

Localizado na ilha de Hokkaido, o aeroporto foi fechado duas horas após o incidente, que aconteceu no último sábado, 17. De acordo com as autoridades, havia um receio de que o objeto fosse usado em um ataque a bordo de uma aeronave.

Apesar do desaparecimento do objeto, os voos foram retomados no mesmo dia. A tesoura foi encontrada no domingo, 8, na própria loja por um funcionário, segundo o G1.

A paralisação das atividades ocorreu durante o retorno de vários passageiros do festival japonês de Obon. O Novo Aeroporto de Chitose é o sexto mais movimentado do Japão.