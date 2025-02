Presidente da Neoenergia Coelba projeta investimentos na Bahia e renovação da concessão

Thiago Guth durante visita ao Grupo A TARDE - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth projeta um investimento de R$ 13 bilhões em obras de expansão e reforço do sistema elétrico da Bahia, alcançando todas as regiões do estado, até 2027, ano que encerra o contrato de concessão de serviços prestados pela empresa.

Thiago Guth esteve, nesta quarta-feira, 19, na sede do Grupo A TARDE, em Salvador, onde foi recebido pelo presidente João de Mello Leitão e membros da diretoria, acompanhado de Amine Darzé, gerente de Marca, Publicidade e Eventos da empresa, Aline Garrido, gerente de imprensa da Neonergia, e Milena Cosmo, superintendente de imprensa. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele falou sobre as discussões para a renovação da concessão, e do planejamento para o Carnaval deste ano.

"A gente anunciou um investimento de cerca de R$ 13 bilhões em quatro anos. No primeiro ano, a gente cumpriu o que tinha prometido, de investir um pouco mais de R$ 3 bilhões em 2024. Seguimos nesse plano de investimento. Para 2025, devemos investir entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões [...] Então, investimento em qualidade, investimento em expansão da nossa rede, na melhoria do fornecimento, em tecnologia e em segurança também”, pontuou o presidente da Neoenergia.

Thiago Guth é recebido por membros da diretoria do Grupo A TARDE | Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Thiago Guth também citou o olhar da empresa com o oeste, coração do agronegócio na Bahia e um dos principais polos econômicos do país. Já em 2024, o grupo investiu na região, com cinco subestações, o que representa, segundo ele, um aumento de 20% da capacidade energética.

“Acho que é uma região muito importante. Em 2024, por exemplo, eu estive nessa região cerca de cinco vezes ouvindo os produtores, as associações. Fizemos um investimento importante já em 2024. Foram cinco novas subestações. Isso já aumentou ali cerca de 20% a capacidade energética. E, até o final desse ciclo de quatro anos, agora faltando três anos, a gente deve aumentar a capacidade energética em 95%. Um investimento robusto na região para suportar aquele crescimento do agronegócio e também das outras atividades que estão associadas a esse segmento econômico”, afirmou.

Renovação da concessão

Questionado sobre as discussões acerca da renovação da concessão de serviços da Neoenergia Coelba, o presidente do grupo afirmou que as conversas estão ocorrendo com o governo federal. A previsão é de que o contrato, que se encerra em 2027, seja renovado até 2057.

“Esse é um processo que está sendo discutido no âmbito federal, não só para a Neoenergia e para o Coelba, mas para outras distribuidoras do Brasil. A gente tem participado do processo, seguindo todas as etapas exigidas Estamos confiantes. Depois tem um processo dentro do Ministério e estamos fazendo a nossa parte. Temos interesse em continuar investindo na Bahia, como já investimos muito ao longo dos anos, e estamos ali ativamente participando, aguardando as etapas necessárias para a conclusão desse processo”, explicou.

Carnaval 2025

O presidente da Neoenergia também explicou o esquema montado pela empresa para o Carnaval. Durante o período de festa, a empresa contará com cerca de 40% a mais de força de trabalho distribuída pelos circuitos da folia. Thiago Guth ainda fez uma alerta para o uso da serpentina metálica, hoje proibida por lei, e que pode provocar graves acidentes em contato com a rede elétrica.

“Para o Carnaval, a gente fez um planejamento substancial, seja ele de investimento ou de operação. Então, nesse período, a gente vai ter cerca de 40% a mais de força de trabalho distribuída ali no território para qualquer imprevisto. Trabalhamos também ali muito próximo da Assembleia Legislativa da Bahia, no intuito de aprovar uma lei — e essa lei foi aprovada — que proíbe o uso da serpentina metálica. É um assunto importante, não só considerando a questão do fornecimento de energia, mas também considerando a segurança das pessoas; a gente tem tido casos que impactam, não só no fornecimento de energia. Felizmente, não tivemos nenhum impacto com as pessoas, mas o risco existe, já aconteceu em outros estados, e é um ponto que a gente tem trabalhado muito para alertar a população dos riscos de usar a serpentina metálica. Embora seja em prol da folia, da alegria, mas pode gerar um risco para a pessoa, para a sua família. Qualquer objeto que caia na rede pode ser ruim. Metálico é pior, mas qualquer objeto na rede leva riscos para as pessoas. Acho que é importante estar distante da rede para curtir um bom carnaval", iniciou.

"Além do plano de operação e dessa comunicação, que é importante para a gente, para a segurança, a gente também fez um investimento muito robusto, de cerca de R$ 12 milhões nos circuitos de carnaval, com ampliação muito forte da manutenção. Instalamos equipamentos modernos, para qualquer eventualidade a gente conseguir atuar rápido, e tivemos uma construção de cerca de 2 km de uma rede dedicada ali para o circuito Barra-Ondina. Então é um reforço grande que a empresa tem feito operacionalmente, de investimento, para garantir um carnaval feliz, uma folia bacana e com segurança, que é o mais importante”, completou o presidente da Neoenergia.

Balanço

Thiago Guth fez um breve balanço do trabalho que vem sendo feito pela empresa e citou os investimentos previstos para 2025. Ele apontou que o grupo tem atuado para garantir a melhoria nos serviços ofertados para a população e frisou a importância de manter o diálogo com o poder público e com os variados segmentos da economia.

“Em 2025 a gente segue investindo no oeste, para suportar a capacidade energética necessária para as cargas da região. Mas a gente já distribuiu nossa atuação para todo o território [da Bahia], como as áreas turísticas. A gente fez um investimento, a partir de setembro do ano passado, muito forte no litoral. É o nosso plano verão, para ter um verão com mais qualidade, com menos intercorrências. A gente teve uma melhora substancial no verão, com muito menos imprevistos. Estamos investindo agora para o Carnaval também. Construímos um circuito dedicado para o circuito Barra-Ondina, uma parte dele subterrânea. E vamos seguir nesse investimento nas áreas turísticas, seja do sul do estado, do Litoral Norte, do Centro-Sul do estado, da Chapada. Isso tudo, fonte de uma aproximação que a empresa tem feito muito forte nos segmentos econômicos, sejam as entidades representativas, seja ali com interação com o poder público, no intuito de calibrar a nossa atuação para melhorar a qualidade, melhorar a segurança e ter melhor satisfação do cliente”, afirmou.