Parceria entre Neoenergia Coelba e o Ilê Aiyê visa facilitar entrada de jovens na Escola de Eletricistas

Uma parceria feita entre o Ilê Aiyê e a Neoenergia Coelba, anunciada como mantenedora oficial da entidade, visa facilitar a entrada de jovens na Escola de Eletricistas, que tem o objetivo para capacitar integrantes dos programas sociais do bloco afro e ajudar na inserção da comunidade no mercado de trabalho. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 22, durante o lançamento da parceria, na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê.

A entidade de fornecimento de energia elétrica surge como mais uma empresa patrocinadora do Plano Anual 2025 do bloco afro mais antigo do Carnaval de Salvador. Para o músico e presidente do Bloco Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, diz que a parceria chega em um momento em que a entidade busca por entidades que tenham um papel social com a comunidade negra.

“Estamos completando 50 anos nessa luta, nessa resistência. Com a nossa teimosia, conseguimos construir esse espaço que é reconhecido internacionalmente. Então conseguir fazer essa parceria com o apoio de uma organização como a Neoenergia, vai nos ajudar a dar continuidade. Com a parceria vamos ter condições de voltar com os projetos sociais e a sede funcionará normalmente no dia a dia, como o projeto de extensão pedagógica, que contempla a Escola de Mãe Hilda, a Band'Erê e aos cursos profissionalizantes", disse o presidente do bloco.

Para fomentar os projetos educativos, culturais e de formação profissionais, a Coelba também vai acelerar, através do Programa Potencialize, a carreira de talentos negros dentro da empresa, com questões de raça e etnia, se ampliando para a realização de mentorias para jovens profissionais do Curuzu.

Além disso, a parceria vai patrocinar o programa Jovem Aprendiz, para qualificar jovens no início da carreira e oportunização do primeiro emprego, criar um programa de diversidade e inclusão da Neoenergia Coelba pelo Junt+s, criação de uma formação de embaixadores de segurança na comunidade, workshops sobre energia e segurança no Carnaval. Também será realizado o projeto Energia como Cidadania no Curuzu com ações educativas sobre o uso de energia na comunidade.

“A Neonergia Coelba é uma empresa privada, mas ela é uma concessão de serviço público, e a gente entende que a gente tem que ter uma contrapartida social nas nossas áreas de atuação. Esse projeto faz parte de toda a nossa estratégia nesse sentido e envolve, sim, a questão do incentivo à cultura, mas também envolve a formação de jovens, educação na questão da eficiência energética, na questão da segurança, no uso da eletricidade. A parceria embarca todo um portfólio de objetivos que a gente tem como empresa, então ela é muito importante para a gente”, disse o presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Freire Guth.

A assinatura da parceira contou com representantes do governo federal, do estadual e municipal. A oficialização de mantenedora contou com parte do investimento viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet),

Entre as iniciativas contempladas com o patrocínio estão os desfiles do bloco durante o Carnaval, a Escola Mãe Hilda, que promove educação antirracista, e o projeto Band’Aiyê, que conecta a música do Ilê às novas gerações. Um dos projetos que receberá o apoio da Neoenergia Coelba é o projeto Band’Êre que conta com escola de Percussão, Canto e Dança para crianças e adolescentes com aulas de História Afrobrasileira, Interpretação e Linguagens, Ritmos Musicais e Saúde do Corpo.

Além disso, o Festival de Música Negra, a Noite da Beleza Negra e a Caminhada da Liberdade também estão entre os projetos sociais beneficiados.