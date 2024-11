Presidente do STF vem a Salvador para participar de seminário do TJ-BA

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso, será um dos palestrantes do evento - Foto: © Jose Cruz | Agência Brasil

Opresidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, desembarca em Salvador na próxima segunda-feira, 21, para participar do “I Seminário de Linguagem Simples – Criando Pontes entre o Cidadão e a Justiça”, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado a partir das 9h30, no auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do TJBA. Barroso e a Coordenadora de Multimeios do STF, Fábia Galvão, serão os palestrantes.

A abertura do seminário será feita pela presidente do TJBA, desembargadora, Cynthia Maria Pina Resende, presidente do TJBA. Os interessados em participar podem se inscrever até este domingo, 20, por meio do sistema SIEC da Unicorp-TJBA.

O objetivo é promover uma maior aproximação entre o cidadão e a Justiça, utilizando uma linguagem clara e acessível em todos os documentos e comunicações. O TJBA, reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o Selo Linguagem Simples, tem investido nessa área e se tornou referência nacional.

Premiação

A Corte baiana tem investido em Linguagem Simples na busca de promover uma aproximação maior com o cidadão e, como consequência disso, foi premiada na última quarta-feira, 16, com o Selo dado pelo CNJ.



No TJBA, foi lançado um modelo de voto em Linguagem Simples para os Desembargadores e também está disponível a Cartilha de Linguagem Simples Falada, cujo conteúdo oferece orientações que buscam aprimorar a oratória nos eventos do Judiciário baiano. Além disso, o Tribunal disponibiliza para magistrados e servidores um Guia Prático da Linguagem Simples.



Diálogos da Magistratura

Na segunda-feira, 21, a Corte baiana também sedia outro evento com a presença do presidente do STF e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, a partir das 14h. Trata-se da 9ª edição do Programa Diálogos da Magistratura, que tem percorrido os estados brasileiros promovendo encontros presenciais entre os Juízes e o Ministro Luís Roberto Barroso.