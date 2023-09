Prestes a chegar na Bahia, BYD conta com exército de robôs em fábrica

Empresa que mantêm o padrão em suas fábricas espalhadas por mais de cinquenta países, a BYD deverá ter ambientes impecavelmente limpos e com pouco ruído nas suas três fábricas em Camaçari, que serão as primeiras na América Latina. A pressuposição vem de reportagem do portal Uol publicada nesta terça-feira, 5, que traz informações sobre a unidade da empresa em Changzhou, na China.

Do momento da soldagem até o processo de teste de qualidade, em que são checados se as luzes e o carregamento dos veículos estão funcionando, o silêncio predomina, com exceção dos ruídos provocados pela movimentação de um exército de robôs de precisão, que unem as partes do veículo.

A produção completa de um veículo da BYD tem duração estimada de quatro horas. A cada minuto, um carro sai da linha de montagem, em média. A velocidade do processo fez a BYD alcançar a produção de 5 milhões de carros, superando dessa forma a concorrente no segmento de veículos de energia verde, a Tesla, de Elon Musk, que soma 4 milhões de carros produzidos.

O homem que comanda a BYD, Wang Chuanfu, é apelidado de "o Musk chinês".

Negociações com o Governo do Estado

Em fevereiro desse ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou negociação para a instalação da fábrica da BYD em Camaçari. Desde o anúncio da saída da fábrica da Ford de Camaçari, em 2021, o Governo do Estado buscava uma nova montadora para se instalar no município da Região Metropolitana de Salvador. Jerônimo e uma comitiva visitaram a China em abril desse ano para dar continuidade às negociações, concluídas em julho.