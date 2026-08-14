Previsão aponta chuva no litoral e calor de até 38°C no interior da Bahia

A Bahia terá condições de tempo diferentes entre o litoral e o interior nos próximos dias. Enquanto cidades da faixa litorânea podem registrar chuvas rápidas e passageiras, principalmente entre sexta-feira, 14, e segunda, 17, áreas do interior devem continuar com tempo seco e baixos índices de umidade.

A previsão foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), e contempla Salvador e região metropolitana, além das regiões oeste, norte e sudoeste.

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Litoral tem possibilidade de chuva rápida

Nesta sexta, pequenas áreas de instabilidade atuam sobre o litoral baiano e podem provocar chuvas isoladas. Apesar disso, a tendência é de que o tempo permaneça firme durante boa parte do dia.

Em Salvador, os termômetros devem variar entre 22°C e 29°C. Feira de Santana terá temperaturas entre 17°C e 29°C, enquanto Ilhéus deve registrar mínima de 21°C e máxima de 27°C.

No sábado, a instabilidade ganha força no extremo sul, com previsão de pancadas de chuva. Na capital, Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo, o céu deve alternar entre períodos nublados e aberturas de sol, com possibilidade de chuva rápida e isolada, principalmente pela manhã. À tarde, o tempo tende a ficar firme.

Para Salvador, a previsão continua entre 22°C e 29°C. Em Feira de Santana, a variação deve ser de 20°C a 29°C, enquanto Ilhéus terá temperaturas entre 23°C e 26°C.

Interior terá baixa umidade

Enquanto o litoral apresenta possibilidade de chuva, o interior permanece sob influência do tempo seco. Oeste, norte e sudoeste podem registrar umidade relativa do ar abaixo de 15% em alguns pontos.

As temperaturas também permanecem elevadas. Bom Jesus da Lapa pode chegar a 38°C nesta sexta-feira, enquanto Barra terá máxima de 37°C e Juazeiro, de 33°C. Piatã aparece entre os municípios com temperaturas mais baixas, com mínima prevista de 13°C.

No sábado, Bom Jesus da Lapa e Barra devem atingir 35°C, enquanto Juazeiro chega a 33°C. Morro do Chapéu pode registrar mínima de 14°C e Vitória da Conquista, de 15°C.

Nas demais áreas do estado, a previsão indica variação de nebulosidade, sem expectativa de chuva.

Índice UV pode ficar muito alto

A menor cobertura de nuvens durante o fim de semana também deve favorecer a elevação da radiação ultravioleta (UV) em algumas regiões.

Na área de Feira de Santana, o índice pode chegar próximo de 10, considerado muito alto na escala que vai de 1 a 11. Segundo o Inema, a condição está relacionada principalmente à menor presença de nebulosidade, já que as nuvens podem refletir parte da radiação solar antes que ela alcance a superfície.

O instituto também aponta a aproximação do equinócio de primavera como um dos fatores para o aumento gradual da radiação UV nesta época do ano. Com a aproximação do verão no Hemisfério Sul, a incidência de radiação solar sobre a Bahia tende a crescer.

O Inema ressalta, porém, que o calor não provoca diretamente o aumento do índice UV. Temperatura e radiação ultravioleta são variáveis diferentes e podem apresentar comportamentos distintos ao longo do dia.

Domingo terá mais instabilidade no litoral

No domingo, a passagem de um sistema frontal em alto mar deve aumentar a instabilidade sobre o litoral baiano. Com isso, a nebulosidade aumenta e há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia.

Em Salvador, na RMS e no Recôncavo, pode chover a qualquer momento, principalmente durante a manhã. A capital terá temperaturas entre 23°C e 27°C. Feira de Santana deve variar entre 19°C e 28°C, enquanto Ilhéus terá mínima de 22°C e máxima de 25°C.

No interior, o cenário continua seco. Bom Jesus da Lapa pode chegar a 31°C, Barra a 34°C e Juazeiro a 31°C. Morro do Chapéu e Vitória da Conquista terão mínimas previstas de 14°C e 15°C, respectivamente.

Diante dos níveis elevados de radiação UV, o Inema recomenda evitar exposição direta ao sol nos horários de maior incidência e utilizar medidas de proteção, como protetor solar, roupas adequadas, chapéu e óculos com proteção contra radiação ultravioleta.

Chuva deve continuar na segunda-feira

Na segunda-feira, a instabilidade deve permanecer concentrada no litoral. O sistema frontal em alto mar pode provocar rajadas de vento de intensidade moderada, principalmente em áreas próximas ao oceano, além de manter a possibilidade de chuva em toda a faixa litorânea.

Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo têm previsão de chuva. No interior, a baixa umidade persiste e não há expectativa de precipitações.

Nas demais regiões, o tempo deve alternar entre sol e nuvens, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas.