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Previsão do tempo divide Bahia entre pancadas de chuva e alerta por ar seco

Alerta de baixa umidade atinge 28 cidades e aponta riscos de incêndios

Luan Julião
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A previsão do tempo para este fim de semana indica condições distintas entre as regiões da Bahia. Enquanto Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo devem registrar pancadas de chuva, municípios do oeste baiano seguem em alerta por causa da baixa umidade do ar.

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a capital baiana terá períodos de nebulosidade alternados com aberturas de sol no sábado, 8, além da possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Já no domingo, 9, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, com maior probabilidade durante a manhã. As temperaturas devem oscilar entre 22°C e 30°C ao longo do fim de semana.

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Ainda conforme o instituto, a partir de sábado, o transporte de umidade vindo do oceano também favorece a ocorrência de pancadas de chuva no Litoral Norte do estado.

Oeste enfrenta tempo seco

Em contraste com as áreas litorâneas, o oeste, o sudoeste e o norte da Bahia devem permanecer com tempo firme e predominância de sol. A região oeste concentra o maior risco relacionado à baixa umidade do ar e está sob alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso inclui 28 municípios, onde a umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20%, índices considerados muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece como ideal uma faixa entre 40% e 70%.

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Além do desconforto provocado pelo ressecamento da pele, dos olhos, da boca e do nariz, as condições aumentam o risco de incêndios florestais.

Municípios em alerta

O alerta de baixa umidade contempla os seguintes municípios:

  • Angical;
  • Baianópolis;
  • Barreiras;
  • Brejolândia;
  • Canápolis;
  • Carinhanha;
  • Catolândia;
  • Cocos;
  • Coribe;
  • Correntina;
  • Cotegipe;
  • Cristópolis;
  • Feira da Mata;
  • Formosa do Rio Preto;
  • Jaborandi;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • Mansidão;
  • Muquém do São Francisco;
  • Riachão das Neves;
  • Santa Maria da Vitória;
  • Santana;
  • Santa Rita de Cássia;
  • São Desidério;
  • São Félix do Coribe;
  • Serra do Ramalho;
  • Serra Dourada;
  • Tabocas do Brejo Velho; e
  • Wanderley.
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Tags

alerta meteorológico Bahia Chuva previsão do tempo

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