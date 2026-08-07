BAHIA
Previsão do tempo divide Bahia entre pancadas de chuva e alerta por ar seco
Alerta de baixa umidade atinge 28 cidades e aponta riscos de incêndios
A previsão do tempo para este fim de semana indica condições distintas entre as regiões da Bahia. Enquanto Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo devem registrar pancadas de chuva, municípios do oeste baiano seguem em alerta por causa da baixa umidade do ar.
Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a capital baiana terá períodos de nebulosidade alternados com aberturas de sol no sábado, 8, além da possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Já no domingo, 9, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, com maior probabilidade durante a manhã. As temperaturas devem oscilar entre 22°C e 30°C ao longo do fim de semana.
Ainda conforme o instituto, a partir de sábado, o transporte de umidade vindo do oceano também favorece a ocorrência de pancadas de chuva no Litoral Norte do estado.
Oeste enfrenta tempo seco
Em contraste com as áreas litorâneas, o oeste, o sudoeste e o norte da Bahia devem permanecer com tempo firme e predominância de sol. A região oeste concentra o maior risco relacionado à baixa umidade do ar e está sob alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso inclui 28 municípios, onde a umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20%, índices considerados muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece como ideal uma faixa entre 40% e 70%.
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Além do desconforto provocado pelo ressecamento da pele, dos olhos, da boca e do nariz, as condições aumentam o risco de incêndios florestais.
Municípios em alerta
O alerta de baixa umidade contempla os seguintes municípios:
- Angical;
- Baianópolis;
- Barreiras;
- Brejolândia;
- Canápolis;
- Carinhanha;
- Catolândia;
- Cocos;
- Coribe;
- Correntina;
- Cotegipe;
- Cristópolis;
- Feira da Mata;
- Formosa do Rio Preto;
- Jaborandi;
- Luís Eduardo Magalhães;
- Mansidão;
- Muquém do São Francisco;
- Riachão das Neves;
- Santa Maria da Vitória;
- Santana;
- Santa Rita de Cássia;
- São Desidério;
- São Félix do Coribe;
- Serra do Ramalho;
- Serra Dourada;
- Tabocas do Brejo Velho; e
- Wanderley.