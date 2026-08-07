Sortudos na Bahia levam bolada na mega-Sena de R$ 147 milhões

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Dois apostadores da Bahia ficaram entre os ganhadores do concurso nº 3041 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira, 6. Os bilhetes acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e garantiram prêmios na faixa da quina.

As dezenas sorteadas foram: 16, 21, 24, 31, 43 e 54.

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Apostas premiadas na Bahia

Um dos jogos vencedores foi registrado no município de Governador Mangabeira, no interior da Bahia. A aposta foi feita na lotérica Loterias Mangabeira e contou com seis dezenas marcadas.

Por se tratar de uma aposta simples, o bilhete garantiu um prêmio de R$ 52.843,18.

O segundo bilhete premiado saiu em Salvador, na lotérica Estação da Sorte. Neste caso, a aposta foi um bolão com 100 cotas, feito com nove dezenas.

O jogo garantiu quatro faixas de premiação e, ao todo, recebeu R$ 211.372,00.

Como receber o prêmio

Os valores das loterias podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, seguindo as regras estabelecidas pelo banco.

Para prêmios brutos superiores a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser feito exclusivamente em uma agência da Caixa. É necessário apresentar um documento de identificação original com CPF, além do recibo original da aposta premiada.

Já os valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

No caso de apostas realizadas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44, equivalentes a R$ 2.259,20 em valor bruto, podem ser recebidos em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Também existe a possibilidade de transferência para o Mercado Pago.

O ganhador tem 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores são destinados ao Tesouro Nacional e aplicados no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).