Apostas baianas faturam bolada em Mega-Sena de R$ 85 milhões; confira

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O concurso da Mega-Sena 3038, que valia R$ 85 milhões, aconteceu na noite desta quinta-feira, 30, mas acumulou. No entanto, 29 apostas acertaram, sendo duas delas baianas, acertaram cinco dezenas. Os números sorteados foram 30, 35, 38, 39, 46 e 50.

Apesar de terem acertado a mesma quantidade de dezenas, os jogos da Bahia faturaram valores diferentes. Isso acontece por causa do tipo de aposta e quantidade de números.

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Em Seabra, os sortudos levaram R$ 129.467,87, valor que será dividido entre os sete participantes de um bolão, que apostou sete números. Já em Feira de Santana, uma aposta simples e de seis números embolsou R$ 64.733,96.

O próximo sorteio será no sábado, 1º, e de acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é estimado em R$ 100 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).