Bahia tem mais de 4 mil vagas para cursos técnicos; veja áreas

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O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) está com processo seletivo aberto para cursos técnicos com ingresso em 2027. As inscrições começam no dia 3 de agosto de 2026.

São 4.451 vagas distribuídas entre cursos integrados e cursos subsequentes, destinados a quem já concluiu essa etapa de ensino, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

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Para os cursos integrados ao Ensino Médio, o prazo de inscrição segue até 25 de setembro. Já para os cursos subsequentes, pode ser feita até 2 de outubro.

A inscrição pode ser feita pela internet ou presencialmente nos campi do IF Baiano e nos polos de apoio. Os locais para inscrição presencial estarão disponíveis nos editais específicos de cada unidade.

Do total de vagas, 2.486 são destinadas aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, distribuídas nos campi:

Catu;

Senhor do Bonfim;

Santa Inês;

Guanambi;

Valença;

Teixeira de Freitas;

Itapetinga;

Uruçuca;

Bom Jesus da Lapa;

Governador Mangabeira;

Serrinha;

Alagoinhas;

Itaberaba;

Xique-Xique.

Já os cursos subsequentes oferecem 405 vagas presenciais e 1.560 vagas na modalidade EaD, com ofertas pelos campi Governador Mangabeira, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Xique-Xique.

Além disso, as vagas também são ofertadas em diversos polos de educação a distância em municípios baianos.

Os cursos abrangem diversas áreas da educação profissional, entre elas:

Agropecuária;

Agroindústria;

Alimentos, Informática;

Zootecnia;

Administração;

Guia de Turismo;

Multimeios Didáticos;

Secretaria Escolar;

Vendas, Redes de Computadores;

Agrimensura;

Manutenção e Suporte em Informática.

Os cursos integrados ao Ensino Médio são presenciais e voltados para estudantes que já concluíram ou irão concluir o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula.

A formação tem duração de três anos e reúne, no mesmo currículo, o ensino médio e a formação técnica. A seleção será feita por meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental.

Já os cursos subsequentes ao Ensino Médio são destinados a quem já concluiu o ensino médio. Nessa modalidade, o currículo é voltado exclusivamente para a formação técnica, sem incluir as disciplinas do ensino médio. O ingresso ocorrerá por ordem de inscrição e manifestação de interesse.

Na modalidade EaD, os estudantes realizam as atividades a distância, com encontros presenciais programados nos campi e polos de apoio.

Reserva de vagas

O processo seletivo tem reserva de vagas para estudantes da rede pública. Nos cursos integrados, 70% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas.

Nos cursos subsequentes, 50% das vagas são reservadas para estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública.

Outras informações sobre os cursos e editais podem ser consultados no Portal de Ingresso de Estudantes do IF Baiano.