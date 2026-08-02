Aposta baiana leva prêmio de quase R$ 100 mil em bolão da Mega-Sena

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O jogo da Mega-Sena não teve ganhadores para o prêmio principal, mas teve sortudo que levou uma bolada na quina do sorteio de número 3039, realizado neste domingo, 2. Um bolão de Jaguarari levou sozinha o prêmio de R$ 91.864,53.

O concurso da Mega-Sena está avaliado em R$ 135.000.000,00 para o próximo sorteio. Ao menos 86 apostas ganhadoras levaram o prêmio de R$ 45.932,28 com cinco acertos. Outras 6.332 apostas ganhadoras ganharam R$ 1.028,31 por quatro acertos.

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As dezenas sorteadas foram:

07 - 14 - 22 - 35 - 41 - 56.

Entre os maiores prêmios da faixa, bolões de Sarzedo (MG) e Uberlândia (MG) faturaram R$ 229.661,28 e R$ 229.661,40, respectivamente, após registrarem cinco apostas vencedoras cada. Outro destaque foi um bolão de Contagem (MG), que recebeu R$ 183.729.