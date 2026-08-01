ECONOMIA
Receita Federal emite o primeiro CNPJ alfanumérico do Brasil
A primeira inscrição nesse novo formato foi atribuída a uma filial do Banco do Brasil S.A.
A Receita Federal emitiu na sexta-feira, 31, o primeiro CNPJ alfanumérico do país. A primeira inscrição nesse novo formato foi atribuída a uma filial do Banco do Brasil S.A., registrada sob o número 00.000.000/E08G-12.
Desde julho, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passou a adotar o formato alfanumérico, permitindo a combinação de letras e números. O novo modelo está sendo aplicado devido ao crescimento expressivo do empreendedorismo no Brasil.
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Apenas em 2025, houve a abertura de mais de 5,1 milhões registros, número 18,6% maior em relação a 2024, segundo dados do Sebrae. Desta forma, a Receita Federal optou pela alternativa para solucionar a escassez de combinações disponíveis no formato atual, garantindo a emissão de identificações únicas para cada negócio.
Mudanças no CNPJ
De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2.229, da Receita Federal, a mudança não vai afetar as empresas já existentes.
O órgão esclarece, no entanto, que a autorização para o uso do novo formato a partir de julho não significa que todos os CNPJs emitidos após essa data passarão automaticamente a ter letras. A implementação será gradual e progressiva.
Com essa mudança, o novo número de identificação do CNPJ terá 14 posições.
- As oito primeiras identificarão a raiz do novo número, compostas por letras e números;
- As quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas;
- As duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricas.