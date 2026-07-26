LOTERIA
Apostas da Bahia faturam mais de R$ 28 mil na quina da Mega-Sena; saiba cidades
Cinco apostas foram premiadas no concurso de número 3036
Cinco baianos da capital e do interior acertaram a quina da Mega-Sena sorteada neste domingo, 26. Com estas apostas, os vencedores receberão R$ 28.109,79 cada.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3036, por isso o prêmio principal acumulou e os R$ 78 milhões será sorteado na próxima terça-feira, 28.
Na Bahia, as apostas que acertaram cinco dezenas foram registradas em Porto Seguro, Salvador (três bilhetes), Senhor do Bonfim e Tabocas do Brejo Velho. Na capital baiana, uma aposta foi realizada na Loteria Santana, enquanto as outras duas foram feitas pelos canais eletrônicos da Caixa.
As cinco dezenas sorteadas foram: 05, 12, 21, 33, 43 e 50.
Premiação em todo o país
Em todo o país, 92 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 28.109,79. Outras 7.263 apostas fizeram a quadra e faturaram R$ 586,92 cada.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira, 28, com prêmio estimado em R$ 78 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.
O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:
- Sena: 6 acertos;
- Quina: 5 acertos;
- Quadra: 4 acertos.
Dias e horários dos sorteios
Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Modos especiais de jogo
Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:
- Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.
Onde apostar?
As apostas podem ser feitas de duas formas:
- Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
- Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.