Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

LOTERIA

Apostas da Bahia faturam mais de R$ 28 mil na quina da Mega-Sena; saiba cidades

Cinco apostas foram premiadas no concurso de número 3036

Alice Paulilo
Por
Cinco baianos faturaram a sorte grande e acertaram a quinta da mega-sena
Cinco baianos faturaram a sorte grande e acertaram a quinta da mega-sena - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Cinco baianos da capital e do interior acertaram a quina da Mega-Sena sorteada neste domingo, 26. Com estas apostas, os vencedores receberão R$ 28.109,79 cada.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3036, por isso o prêmio principal acumulou e os R$ 78 milhões será sorteado na próxima terça-feira, 28.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, as apostas que acertaram cinco dezenas foram registradas em Porto Seguro, Salvador (três bilhetes), Senhor do Bonfim e Tabocas do Brejo Velho. Na capital baiana, uma aposta foi realizada na Loteria Santana, enquanto as outras duas foram feitas pelos canais eletrônicos da Caixa.

As cinco dezenas sorteadas foram: 05, 12, 21, 33, 43 e 50.

Premiação em todo o país

Em todo o país, 92 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 28.109,79. Outras 7.263 apostas fizeram a quadra e faturaram R$ 586,92 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira, 28, com prêmio estimado em R$ 78 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:

  • Sena: 6 acertos;
  • Quina: 5 acertos;
  • Quadra: 4 acertos.

Dias e horários dos sorteios

Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Modos especiais de jogo

Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:

  • Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
  • Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
  • Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.

Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de duas formas:

  • Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
  • Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.

Leia Também:

TRAGÉDIA NA BA-026

Dois amigos morrem em acidente entre moto e caminhonete na Bahia
Dois amigos morrem em acidente entre moto e caminhonete na Bahia imagem

POLÍCIA

Motorista de transporte escolar que abusou de criança é condenado a 15 anos de prisão
Motorista de transporte escolar que abusou de criança é condenado a 15 anos de prisão imagem

BRASIL

Taxas do aeroporto de Brasília aumentam e encarecem voos pelo país
Taxas do aeroporto de Brasília aumentam e encarecem voos pelo país imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Mega-sena

Relacionadas

Mais lidas