PRF apreende maconha escondida em airbag de carro na BR-324

PRF segue reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais da Bahia - Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Quatro mulheres foram presas neste sábado, 3, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após uma abordagem que resultou na apreensão de 8 quilos de maconha. A droga estava escondida dentro do compartimento do airbag de um carro, no km 532 da BR-324, em Feira de Santana, município a cerca de 100 km de Salvador.

A fiscalização começou após os agentes notarem que uma das lanternas traseiras do veículo estava queimada. Ao se aproximarem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.

Durante a revista, os agentes encontraram um sistema eletrônico instalado no painel, utilizado para abrir o espaço onde os tabletes da droga estavam escondidos. Todo o entorpecente foi apreendido e as ocupantes do carro foram encaminhadas à delegacia da cidade.

A PRF segue reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais da Bahia.