PRF apreende pássaros e autua motorista por crime ambiental na Bahia

Na manhã desta quinta-feira, 28, durante uma fiscalização na praça de pedágio de Simões Filho, no km 599 da BR 324, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Renault/Logan e descobriram no interior do carro duas gaiolas com pássaros aprisionados: um azulão e dois canários-da-terra.

O azulão, espécie com destaque no tráfico de animais devido à sua beleza e canto diferenciado, tem sido capturado ilegalmente e levado para diversas partes do Brasil e até para o exterior. O motorista, um homem de 65 anos, não apresentou documentos que comprovassem a criação legal dos animais.

O motorista, um homem de 65 anos, não apresentou documentos | Foto: Divulgação / SSP

Diante da situação, ele foi autuado por crime ambiental, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. O infrator responderá pela sua conduta na Justiça assim que for intimado.

Os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Salvador, onde receberão os cuidados necessários.