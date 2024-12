Batida entre caminhões e carro altera itinerário de ônibus em Itapuã

Acidente entre um carro e dois caminhões no bairro de Itapuã - Foto: Reprodução

Dois caminhões e um carro se envolveram em um acidente nesta quinta-feira, 28, na região do Alto do Coqueirinho, no bairro de Itapuã, em Salvador. Por causa da situação, duas linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados.

Não há informações sobre as causas do acidente e nem se houve feridos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as linhas 1049 - Estação Mussurunga X Alto do Coqueirinho e 1077 - Terminal Mussurunga X Km17 / Itapuã, que dão atendimento ao local, retornam na Sereia de Itapuã e seguem para a Estação Mussurunga.

Equipes da Semob acompanham a situação e o atendimento será retomado assim que possível.