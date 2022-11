PRF da Bahia afirma que não há mais bloqueios nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal da Bahia informou na manhã desta quinta-feira, 3, que não há mais registros de bloqueios ou interdições nas estradas baianas. Isso acontece após três dias das manifestações dos Bolsonaristas e que são consideradas antidemocráticas, já que não reconhecem o resultado democrático das eleições.

“Desde o início dos bloqueios e interdições, estamos trabalhando para garantir a segurança, a fluidez e a mobilidade do trânsito em todas as rodovias e estrada federais da Bahia. As ações, realizadas em conjunto com a Polícia Militar da Bahia já resultaram em 33 desobstruções em 6 diferentes rodovias do estado”, diz o comunicado da corporação.

As manifestações tiveram início após os resultados das urnas que culminou na derrota do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). O último bloqueio foi desarticulado na tarde desta quarta-feira, 2, e ocorreu no KM 506 da BR-101, em Itabuna.