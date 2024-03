Prima de Daniel Alves limpa estátua de ex-jogador: "Acho isso errado" | A TARDE

A estátua do ex-jogador Daniel Alves voltou a ser vandalizada na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Em imagens que circulam na rede social, uma prima do jogador aparece, na noite deste domingo, 3, limpando a imagem do baiano.

Na semana passada, a homanagem a Daniel Alves amanheceu coberta por uma tinta branca. No vídeo, a mulher identificada como Ana Lúcia aparece esfregando a estátua do primo, tentando tirar a sujeira.

"Sou prima dele. Eu gosto dele. Não sei dessas coisas que estão falando dele. Isso não está legal para a família. A gente precisa de paz. A família dele precisa de paz. Não é para ficar fazendo essas coisas", disse Ana Lúcia, ao ser questionada por uma mulher.

Perguntada sobre se achava justa o vandalismo contra a estátua, a prima do jogador respondeu: "Não sei dizer direito, não sou bem estudada. Estou começando a estudar agora. Mas acho isso muito errado".

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro, cometido contra uma jovem em um banheiro da boate Sutton, localizada em Barcelona, na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais