Primeira parcela do FPM de julho é paga nesta quinta

Período é marcado por quedas na arrecadação devido à sazonalidade e aos níveis de atividade econômica - Foto: Divulgação CNM

As prefeituras de todo o Brasil, recebem nesta quinta-feira, 10, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 1º decêndio do mês. A primeira parcela vai ser de R$ 3.225.597.515,17, já com o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 4.031.996.893,96.

Ao considerar o acumulado do ano de 2025, o que inclui o repasse extra do FPM do 1% de julho, o benefício apresenta um crescimento nominal de 9,52% em relação ao mesmo período de 2024, o que representa um acréscimo de mais de R$ 11,12 bilhões. Descontando a inflação do país, o crescimento é de 4,19%.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reitera a importância do cuidado por parte dos gestores municipais, de forma especial, em relação ao mês de julho, período no qual é marcado por quedas na arrecadação devido à sazonalidade e aos níveis de atividade econômica.

A Emenda Constitucional 84/2014, viabilizou um repasse extra do FPM em julho. Mesmo com a medida, é de suma importância que os gestores mantenham um controle rigoroso das finanças municipais, de olho em um segundo semestre, que tem a tendência em apresentar resultados financeiros menores que o primeiro.