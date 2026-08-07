Primeiro shopping do Oeste da Bahia inicia entrega e recebe visita de prefeito

O evento ‘Festa da Cumeeira’, promovido pelo Shopping Parque Oeste, reuniu, na quinta-feira, 6, empresários, investidores, autoridades e franqueadoras interessados em fazer parte do primeiro shopping do Oeste da Bahia, em Luís Eduardo Magalhães.

A iniciativa celebrou o avanço da obra para a fase final de implantação e marca o início da entrega dos espaços aos lojistas para a montagem das operações. O encontro serviu como uma vitrine de oportunidades de negócios que o empreendimento oferece.

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“Este é um importante passo que está sendo dado para o crescimento da nossa cidade. Um shopping une três coisas importantes para o município; o comércio, o lazer e a geração de empregos e renda. Parabéns a NIAD por essa iniciativa”, disse o prefeito de LEM, Júnior Marabá, uma das autoridades presentes no evento.

Shopping Parque Oeste

Com inauguração prevista para o final de 2026, o Shopping Parque Oeste já apresenta forte adesão do mercado, com aproximadamente 70% da Área Bruta Locável (ABL) já comercializada e a presença confirmada de grandes marcas nacionais e regionais, como: Renner, Riachuelo, Cineplex, Smart Fit, Vivo, O Boticário, Morana, Burger King, Spoleto, Giraffas, Bob´s, Divino Fogão, Milk Moo, Chiquinho Sorvetes, Racco e Ótica Karmél, entre outras.

De acordo com Eduardo Borges, CEO da NIAD, “ainda há oportunidades para novas operações, especialmente de marcas nacionais, franquias e empreendedores locais que desejam fazer parte do primeiro shopping center da região Oeste da Bahia, ampliando a oferta de produtos, serviços, gastronomia e entretenimento para um mercado em plena expansão”.

Com investimento de R$ 120 milhões, o empreendimento está sendo construído em um terreno de 60 mil m² e contará com 13 mil m² e terá ampla praça de alimentação, dois restaurantes, 12 operações de fast food, cinema, duas lojas âncoras, três megalojas, mais de 60 lojas satélites, espaço para jogos eletrônicos e mais de 800 vagas de estacionamento.