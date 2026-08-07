Lula chama secretário dos EUA de bolsonarista que "odeia o Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, seria um “bolsonarista que não gosta do Brasil”. O petista deu a declaração durante visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP), nesta sexta-feira, 7.

Na oportunidade, Lula comentava sobre a relação entre Brasil e EUA e disse que o presidente estadunidense, Donald Trump, o “trata com respeito”, apesar da implementação do tarifaço de até 37,5% sobre os produtos brasileiros

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"Ele [Trump] tem um cidadão que não gosta do Brasil. Que não gosta da América Latina. E que é um bolsonarista. Que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Ele [Rubio] é um anti-latino-americano ou um latino-americano frustrado porque ele é um descendente de cubano de Miami, então ele odeia. Odeia Cuba, odeia a Colômbia, odeia o Brasil e faz as coisas diferentes daquilo que a gente conversa com o Trump", disse Lula.

Desmatamento

Lula também falou que quer mandar para Trump uma fotografia dos dados do INPE que mostram a queda do desmatamento no Brasil. Além disso, o presidente petista criticou o chefe de Estado dos EUA em razão de uma declaração na Organização das Nações Unidas (ONU).

"Mas porquê que eu vim aqui, porquê que eu vim aqui tirar uma fotografia com vocês? Depois eu preciso colocar aqueles gráficos que vocês colocaram, que eu quero tirar uma fotografia para mandar para o Trump. [...] Eu vi o Trump falando na ONU que não acredita nesse negócio de questão climática, que é tudo mentira", afirmou Lula.