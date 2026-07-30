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Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas em Gaza

Presidente dos EUA detalha plano para nova administração na região

Isabela Cardoso
Por
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA - Foto: Divulgação | White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 30, que foi firmado um acordo para o desarmamento do Hamas como parte de um plano para encerrar o conflito na Faixa de Gaza.

Até a publicação desta reportagem, porém, nem o grupo palestino nem o governo de Israel haviam confirmado oficialmente a existência do acordo.

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Segundo Trump, o entendimento foi alcançado por meio do chamado Conselho da Paz, grupo criado por seu governo em conjunto com líderes de outros países para negociar uma solução definitiva para a guerra. O anúncio foi feito por meio da rede social Truth Social.

O que Trump anunciou

Na publicação, Trump afirmou que o desarmamento do Hamas abrirá caminho para a criação de um novo governo palestino, que atuaria em cooperação com o Conselho da Paz. Segundo ele, a mudança permitiria que Israel tivesse mais segurança, enquanto Gaza deixaria de servir como base para ataques do grupo.

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O presidente americano também afirmou que a implementação ocorrerá em etapas. À medida que o Hamas entregar seu arsenal, as tropas israelenses deixariam gradualmente a Faixa de Gaza.

A segurança da região passaria a ser compartilhada entre uma força internacional de estabilização e uma nova polícia palestina. Trump ainda agradeceu ao Egito, ao Catar e à Turquia, que participaram das negociações como mediadores.

Israel ainda demonstra cautela

Apesar do anúncio, o acordo ainda gera dúvidas. Autoridades do governo dos Estados Unidos disseram à agência Reuters que representantes israelenses permanecem céticos quanto à possibilidade de o Hamas realmente entregar suas armas.

Até o início da noite desta quinta-feira, nem o governo israelense nem a liderança do Hamas haviam divulgado posicionamentos oficiais sobre o anúncio feito por Trump.

Desarmamento sempre foi um dos maiores impasses

A entrega das armas pelo Hamas é considerada um dos pontos mais delicados das negociações para encerrar definitivamente a guerra.

O grupo palestino já havia sinalizado disposição para discutir o tema, mas condicionava qualquer desarmamento à retirada completa das forças israelenses da Faixa de Gaza. Atualmente, mais da metade do território continua sob controle militar de Israel.

Em abril, integrantes do Hamas chegaram a indicar que poderiam entregar milhares de fuzis utilizados por sua força policial, desde que houvesse garantias concretas sobre o fim da ocupação israelense.

Caso o acordo anunciado por Trump seja confirmado nos termos apresentados, isso indicaria uma mudança importante na posição do grupo palestino.

Conflito permanece sem solução definitiva

Mesmo com o cessar-fogo em vigor desde outubro do ano passado, confrontos e bombardeios continuam sendo registrados na Faixa de Gaza. Centenas de palestinos morreram desde então, enquanto as negociações seguem marcadas por desconfiança entre as partes.

Outro fator que mantém a tensão elevada são as declarações de integrantes do governo israelense sobre a possibilidade de ampliar ou manter o controle militar sobre Gaza.

Em maio, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a anunciar a intenção de controlar cerca de 70% do território palestino, plano que não foi integralmente executado.

Por enquanto, o anúncio de Trump representa uma nova tentativa de destravar um dos principais impasses do conflito. A efetivação do acordo dependerá da confirmação pelas partes envolvidas e do cumprimento das etapas previstas para o desarmamento e a retirada das tropas israelenses.

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