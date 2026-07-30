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George Clooney deixa mansão na França por incêndio e promete ajuda

Ator envia carta às autoridades locais prometendo contribuir para a reconstrução do local

Redação
Por Redação
Bombeiros avaliam a situação durante uma operação de queima controlada em uma floresta em Le Porge, ao norte da Bacia de Arcachon
Bombeiros avaliam a situação durante uma operação de queima controlada em uma floresta em Le Porge, ao norte da Bacia de Arcachon - Foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP

O ator de Hollywood George Clooney e sua esposa, Amal Clooney, advogada especializada em direitos humanos, deixaram sua propriedade rural no sudeste da França devido ao avanço de um incêndio florestal.

A decisão foi comunicada por autoridades locais nesta quinta-feira, 30, após as chamas se aproximarem da região onde o casal mantém residência no país europeu.

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A propriedade rural dos Clooney, que conta com vinhedos, uma casa histórica do século XVIII, um lago e piscina, fica nos arredores do município de Brignoles, onde o fogo teve início na noite de quarta-feira.

Apesar de não estarem sob ordem compulsória de evacuação, o ator e a esposa optaram por deixar o imóvel como medida de extrema precaução diante da fumaça e do avanço rápido das chamas.

George Clooney teve que sair de casa
George Clooney teve que sair de casa - Foto: Divulgação

Casal promete ajuda para reconstruir a cidade

Em carta enviada à Prefeitura de Brignoles, divulgada pela revista People e confirmada por autoridades locais, o casal reafirmou o compromisso de ajudar a reconstruir a cidade.

"Amal e eu estamos comprometidos em garantir que, aconteça o que acontecer em nossa cidade, façamos parte desta comunidade e contribuamos para sua recuperação", declarou o ator.

A Prefeitura de Brignoles destacou a atitude voluntária dos astros em seguir as orientações de segurança e desocupar a área afetada antes do agravamento da situação.

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A emergência na região mobilizou centenas de bombeiros e causou graves impactos ambientais e sociais na comunidade local:

  • Área destruída: o incêndio em Brignoles já devastou mais de 130 hectares de vegetação;
  • Moradores afetados: mais de 600 pessoas foram obrigadas a desocupar suas casas às pressas;
  • Situação nacional: a França enfrenta, há uma semana, os piores incêndios florestais de sua história recente.
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  • Um bombeiro avalia a situação em meio à fumaça, segurando um maçarico de gotejamento metálico durante uma operação de queima controlada em uma floresta em Le Porge, ao norte da Bacia de Arcachon, em 30 de julho de 2026, durante os incêndios florestais na região de Gironde, no sudoeste da França.
  • Um bombeiro utiliza um maçarico de gotejamento metálico para iniciar queimadas controladas em uma floresta em Le Porge, ao norte da Bacia de Arcachon, em 30 de julho de 2026, durante incêndios florestais na região de Gironde, no sudoeste da França.
  • Bombeiros lançam água enquanto combatem pequenos focos de incêndio em uma floresta perto de Blagon, no sudoeste da França, em 30 de julho de 2026. A França tem sido castigada por três ondas de calor desde maio — parte de episódios de clima extremo cada vez mais frequentes associados às mudanças climáticas —, o que tem provocado um excesso de mortes, secado rios e alimentado incêndios florestais.
  • Voluntários lançam água para evitar a reignição de focos de incêndio em uma floresta perto de Blagon, no sudoeste da França, em 30 de julho de 2026. Na França, as temperaturas caíram nas proximidades de Bordeaux — a capital do vinho —, gerando esperança de que o incêndio em uma floresta de pinheiros no litoral, que desalojou 220.000 pessoas e destruiu cerca de 240 casas, estivesse chegando ao fim.
  • Na França, as temperaturas caíram perto de Bordeaux, a capital do vinho, gerando esperanças de que o incêndio em uma floresta de pinheiros à beira-mar — que deslocou 220.000 pessoas e destruiu cerca de 240 casas — estivesse chegando ao fim.
  • O serviço regional de combate a incêndios declarou-se "razoavelmente otimista", uma vez que o fogo, iniciado há uma semana, não avançou além dos 42.000 hectares — uma área maior que a da cidade americana de Detroit — desde o fim de semana.
  • Na França, as temperaturas caíram perto de Bordeaux, a capital do vinho, gerando esperanças de que o incêndio em uma floresta de pinheiros à beira-mar — que desalojou 220.000 pessoas e destruiu cerca de 240 casas — estivesse chegando ao fim.
  • Bombeiros apagam focos de incêndio remanescentes após um incêndio florestal em Andernos-les-Bains, no sudoeste da França, em 30 de julho de 2026. Na França, as temperaturas caíram perto de Bordeaux, a capital do vinho, gerando esperanças de que o incêndio em uma floresta de pinheiros à beira-mar — que desalojou 220.000 pessoas e destruiu cerca de 240 casas — estivesse chegando ao fim.
  • O serviço regional de bombeiros declarou-se "razoavelmente otimista", uma vez que o incêndio, iniciado há uma semana, não avançou além dos 42.000 hectares — uma área maior que a cidade americana de Detroit — desde o fim de semana.
  • Na França, as temperaturas caíram perto de Bordeaux, a capital do vinho, gerando esperanças de que o incêndio em uma floresta de pinheiros à beira-mar — que deslocou 220.000 pessoas e destruiu cerca de 240 casas — estivesse chegando ao fim.
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Tags

direitos humanos frança George Clooney Incêndio mundo

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