George Clooney deixa mansão na França por incêndio e promete ajuda

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O ator de Hollywood George Clooney e sua esposa, Amal Clooney, advogada especializada em direitos humanos, deixaram sua propriedade rural no sudeste da França devido ao avanço de um incêndio florestal.

A decisão foi comunicada por autoridades locais nesta quinta-feira, 30, após as chamas se aproximarem da região onde o casal mantém residência no país europeu.

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A propriedade rural dos Clooney, que conta com vinhedos, uma casa histórica do século XVIII, um lago e piscina, fica nos arredores do município de Brignoles, onde o fogo teve início na noite de quarta-feira.

Apesar de não estarem sob ordem compulsória de evacuação, o ator e a esposa optaram por deixar o imóvel como medida de extrema precaução diante da fumaça e do avanço rápido das chamas.

George Clooney teve que sair de casa - Foto: Divulgação

Casal promete ajuda para reconstruir a cidade

Em carta enviada à Prefeitura de Brignoles, divulgada pela revista People e confirmada por autoridades locais, o casal reafirmou o compromisso de ajudar a reconstruir a cidade.

"Amal e eu estamos comprometidos em garantir que, aconteça o que acontecer em nossa cidade, façamos parte desta comunidade e contribuamos para sua recuperação", declarou o ator.

A Prefeitura de Brignoles destacou a atitude voluntária dos astros em seguir as orientações de segurança e desocupar a área afetada antes do agravamento da situação.

A emergência na região mobilizou centenas de bombeiros e causou graves impactos ambientais e sociais na comunidade local:

Área destruída: o incêndio em Brignoles já devastou mais de 130 hectares de vegetação;

o incêndio em Brignoles já devastou mais de 130 hectares de vegetação; Moradores afetados: mais de 600 pessoas foram obrigadas a desocupar suas casas às pressas;

mais de 600 pessoas foram obrigadas a desocupar suas casas às pressas; Situação nacional: a França enfrenta, há uma semana, os piores incêndios florestais de sua história recente.