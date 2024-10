Produtores da Bahia reagem ao anúncio de R$ 5,6 bilhões em investimentos

Associações de produtores da Bahia participam de anúncio de R$ 5,6 bilhões em investimentos para infraestrutura no Estado - Foto: Divulgação/ Abapa

Associações de produtores da Bahia participaram, nesta segunda-feira (23), em Salvador, do anúncio de um robusto pacote de R$ 5,6 bilhões em investimentos para a melhoria da infraestrutura portuária, aeroportuária e hidroviária do estado. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), representada pela 1ª vice-presidente Alessandra Zanotto Costa, e a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com a presença do presidente Odacil Ranzi e do vice-presidente Moisés Schmidt, marcaram presença no evento, que promete fortalecer a competitividade da produção agrícola e exportações baianas.

O anúncio, comandado pelo governador Jerônimo Rodrigues, contou com a participação de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos. Entre os projetos mais aguardados, está a reforma e ampliação do Aeroporto de Barreiras, que receberá R$ 44,1 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As obras incluirão a modernização da pista e a construção de um novo terminal de passageiros, com previsão de entrega em até oito meses.

Leia também:

>>>ViaBahia entra em acordo com TCU e rescinde contrato

>>>Ponte Salvador-Itaparica: veja como está o andamento das operações

>>>Brasil está entre os 10 melhores países do mundo para viajar sozinho

Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues reforçou a importância desses investimentos para o fortalecimento logístico do estado. “Estamos falando de obras fundamentais para a Bahia, como a reforma do Aeroporto de Barreiras e melhorias nos portos de Salvador e Ilhéus. Nossa meta é ampliar a malha viária e consolidar um sistema de transporte mais eficiente, em parceria com o governo federal.”

Além das obras em Barreiras, o Porto de Salvador será beneficiado com R$ 16,7 milhões para a modernização da pavimentação e do sistema elétrico da retroárea. Já o Porto de Ilhéus e o Porto de Aratu receberão R$ 50 milhões para dragagem, ampliando a profundidade do canal para -15 metros, com conclusão prevista para março de 2025.

Outro grande destaque foi a ampliação do Terminal de Contêineres (Tecon) de Salvador, que receberá R$ 942,4 milhões. Essa obra aumentará significativamente a capacidade de movimentação de cargas, impulsionando o comércio, as exportações e gerando novos empregos. “São investimentos estratégicos e de grande impacto, tanto para as exportações agropecuárias quanto para o desenvolvimento da região Oeste e de toda a Bahia. As associações estão ativamente engajadas, junto ao governo do estado e parceiros, na busca por melhorias que promovam o crescimento e a competitividade dos produtos baianos no cenário global”, declarou Alessandra Zanotto Costa, primeira vice-presidente da Abapa.

O ministro Sílvio Costa Filho destacou a importância das melhorias anunciadas: “O Brasil tem se destacado no transporte aéreo regional, e essas obras consolidarão a Bahia como um polo exportador de relevância internacional.” Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, frisou que o PAC será essencial para garantir avanços em infraestrutura, gerando empregos e oportunidades.

Odacil Ranzi, presidente da Aiba, também expressou otimismo com os anúncios. “Hoje foi um dia importante para o setor produtivo e para a população do Oeste da Bahia. Esses esforços conjuntos certamente trarão mais desenvolvimento, a criação de empregos e fortalecerão ainda mais a economia de nosso estado.”

Já Moisés Schmidt, vice-presidente da entidade, reforçou o impacto dos investimentos. “Certamente, a Bahia seguirá na frente como grande polo de exportação, e o Oeste, em particular, ganha muito com isso. A melhoria da infraestrutura, há tanto tempo aguardada, finalmente chega para promover o desenvolvimento sustentável.”