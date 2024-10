Bahia recebe R$ 5,6 bi para investir em portos e aeroportos

- Foto: Olga Leira | AG. A TARDE

A Bahia entrou na rota dos investimentos federaise busca se consolidar como uma potência do Norte/Nordeste no que se refere a infraestrutura portuária, aeroportuária e hidroviária. Nesta segunda-feira, 23, o estado foi contemplado com R$ 5,6 bilhões para serem empregados no setor.

O recurso foi anunciado em cerimônia solene, nesta manhã, com a presença dos ministros da Casa Civil e Portos e Aeroportos, Rui Costa e Silvio Costa Filho, respectivamente, e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Terminal da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).

“Nós estamos em investimentos em aeroportos, o aeroporto do oeste, de Barreiras. Nós estamos falando de investimentos em portos, aqui em Salvador, em Ilhéus. Nós estamos na parceria com o Governo Federal para que a gente possa colocar toda a nossa cadeia de aeroportos e aeródromos para a gente poder ter uma malha viária aérea regional. A Bahia hoje se destaca em voos regionais”, afirmou o chefe do Executivo.

Entrega e anúncios de obras em portos e aeroporto baianos | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A declaração do petista diz respeito à reforma e ampliação do Aeroporto de Barreiras, que receberá R$ 44,1 milhões provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O pacote de obras do equipamento inclui a modernização da pista e a construção de um novo terminal de passageiros, com conclusão prevista em oito meses.



Na mesma linha, a Bahia pode receber, em breve, outra intervenção referente ao campo de aviação, trata-se do aeroporto de Porto Seguro. A ideia foi defendida pelo titular da Casa Civil, que deseja que o equipamento aéreo seja construído em outro local da cidade devido as limitações impostas na atual instalação.

"O aeroporto de Porto Seguro foi construído em um penhasco dentro da cidade. Ele é o mais importante do Nordeste, só fica para trás de Fortaleza e Recife, e tem competência para voos internacionais. No entanto, [devido ao local], o espaço no porte receber uma carga maior e nem um número maior de passageiros", disse Rui.

O montante bilionário ainda assegurará a construção do Terminal de Uso Privativo da Bamin, no Porto Sul, em Ilhéus, que receberá R$ 4,6 bilhões em empréstimos do Fundo da Marinha Mercante. Este equipamento terá uma capacidade de embarque de 26 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, que será escoada pela FIOL I e exportada por meio dessa infraestrutura.

"Vai ser destinado um recurso para o novo Porto de Ilhéus, que vai se integrar a ferrovia Leste-Oeste (FIOL). Nós estamos preparando a finalização da licitação ainda neste mandato do presidente para integar a FIOL com a FICO no Centro-Oeste", afirmou o ministro da Casa Civil.

A expectativa é que a novidade gere um pouco mais de 7 mil empregos diretos, de acordo com o ministro Silvio Costa Filho, e quase 10 mil indiretos. O titular da pasta ainda destacou que os novos investimentos tem o objetivo de captar parcerias privadas para manter os equipamentos portuários do estado.



"A orientação do presidente Lula, do ministro Rui Costa, é para que a gente possa fazer a reestruturação dos portos na Bahia, o porto de Ilhéus, o porto de Salvador, o porto de Aratu, não só com investimentos em dragagem e infraestrutura, melhorando a capacidade dos nossos portos, mas, sobretudo, trazendo cada vez mais parceiros privados", disse

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho | Foto: Olga Leira | AG. A TARDE

O Porto Sul de Ilhéus se junta com a expansão do terminal de contêineres Tecon Salvador, que receberá R$ 942,4 milhões, também oriundo do PAC. A expansão aumentará a capacidade de movimentação de cargas, facilitando o comércio na região. Com esses investimentos, estima-se que cerca de 7.200 empregos sejam gerados, criando novas oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento econômico das comunidades ao redor.



Já no Porto de Salvador, serão investidos R$ 16,7 milhões na adequação da pavimentação da retroárea, visando aumentar a capacidade logística e modernizar o sistema elétrico. No Porto de Ilhéus, uma dragagem de manutenção de R$ 19,9 milhões garantirá acesso a navios de grande porte, com conclusão prevista até o final deste ano. Além disso, a dragagem no Porto de Aratu, com investimento de R$ 50 milhões, aumentará a profundidade do canal para -15 metros, com conclusão prevista em março de 2025.

Hidrovia do Rio São Francisco

Foi assinado um Protocolo de Intenções para a operação da Hidrovia do Rio São Francisco, ampliando seu uso para transporte de cargas e passageiros. A gestão será descentralizada, permitindo que a Codeba administre essa importante rota logística.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho afirmou que “as obras anunciadas trarão impactos significativos para a economia baiana, especialmente no setor de exportações”. O governador Jerônimo Rodrigues reforçou que o conjunto de intervenções será fundamental para “aumentar a competitividade da Bahia no cenário global”.