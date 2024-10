Jerônimo aponta 'danos' causados pela Lava Jato na construção civil

Jerônimo Rodrigues ao lado dos ministros Rui Costa e Silvio Costa Filho - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), apontou, durante agenda com os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Rui Costa (Casa Civil), nesta segunda-feira, 23, danos no setor da construção civil causados, segundo ele, pela atuação da operação Lava Jato.

Leia mais

>>"Não fez nada em lugar nenhum", dispara Rui Costa sobre Bolsonaro

>> "Bahia será líder no desenvolvimento econômico", garante secretário

>> ”Vai embora sem deixar saudades”, diz Rui sobre ViaBahia

Jerônimo afirmou que a justiça brasileira errou ao arranhar a imagem das empresas ligadas ao setor, ao invés de punir diretamente os empresários e políticos envolvidos em casos de corrupção.

"Essa é uma agenda com o PIB da Bahia. Estou falando de empresários, setor de pesquisas, investimentos, mas a classe trabalhadora que está aqui quer emprego. Só de escolas, estamos falando de quase R$ 3 bilhões de novas escolas. Eu quero discutir com a construção civil, porque nós temos uma responsabilidade para enfrentar o que (Lava Jato) fez com as empresas da construção civil", disse o governador petista, que continuou.

"Era para a gente ter aprendido com a Europa, de podermos penalizar os empresários e políticos com a mão suja, mas não fragilizar um setor que tínhamos referências no mundo, que é o da construção civil", afirmou Jerônimo Rodrigues (PT).