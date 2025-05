Professor é preso por crime sexual cibernético em Feira de Santana

A ação foi uma continuidade do trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral I, deflagrada no último dia 12 de março - Foto: Divulgação | PF

Um professor de língua estrangeira foi preso em flagrante, em Feira de Santana, na manhã desta quarta‑feira, 14, por armazenamento de pornografia infantil. Durante as buscas no imóvel do acusado, foi apreendido um aparelho celular que continha grande quantidade de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.



O resultado faz parte da ação da Polícia Federal, que cumpriu 14 mandatos de busca e apreensão e realizou prisões de 4 pessoas na Bahia, após ser deflagrada a Operação Integral II. Além disso, foram identificadas e resgatadas 2 crianças vítimas de abuso.

A ação visa combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Foram cumpridos, simultaneamente, 129 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva em todas as unidades da federação, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Participaram desse esforço conjunto 462 policiais federais e 175 policiais civis.

Durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, foram realizadas 44 prisões em flagrante.

A operação de busca integrar forças policiais federais e estaduais no combate a crimes de abuso sexual infantil, envolve a identificação e responsabilização de pessoas que armazenam, aquisições, coleções ou vendem esse tipo de material. A ação também reforça o compromisso dos agentes públicos na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação foi uma continuidade do trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral I, deflagrada no último dia 12 de março, na proteção das crianças e dos adolescentes.

Atuaram na operação, em diversos municípios da Bahia, policiais das Delegacias da Polícia Federal de Barreiras, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus e policiais lotados na sede da Superintendência Regional em Salvador.

Além da ação da Polícia Federal, a Polícia Civil da Bahia, pelo Núcleo de Repressão e Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente também realizou a prisão em flagrante de um indivíduo durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão, em Feira de Santana.

Somente em 2025, entre janeiro e abril, a Polícia Federal cumpriu 612 mandados de prisão de forgidos da justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.