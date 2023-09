Professor viaja do RN para ser morto na Bahia; suspeito é preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde de sexta-feira, 8, em Feira de Santana, um dos suspeitos de participação no assassinato do professor Wdsoncley Lourenço Batista, de 46 anos. Ele e o concunhado saíram do Rio Grande do Norte para fechar a compra de um carro na Bahia. O professor foi morto e o cunhado terminou sendo baleada durante a emboscada que aconteceu na última quarta-feira, 6.

O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), delegado André Ribeiro, afirmou, em entrevista ao Acorda Cidade, que três homens participaram do crime. “Essas investigações começaram pela Delegacia de Homicídios juntamente aqui com a de Repressão a Furtos e Roubos, foi quando constatamos que se tratava de roubo seguido de morte, ou seja, um latrocínio. As investigações continuaram entre as duas unidades em conjunto, e conseguimos efetuar a prisão de um dos autores deste crime. Além deste que já está preso aqui em nossa unidade, ainda existem mais dois que futuramente serão presos também”, detalhou.

Ainda de acordo com o delegado, as vítimas foram enganadas através de um site de vendas online. “Tinha um anúncio em um site de vendas de veículos, eles se dirigiram até a cidade de Feira de Santana para efetuar a compra. No momento que encontrou estes elementos, eles anunciaram o assalto, conforme relatou o próprio preso. Como as vítimas se recusaram a efetuar o PIX, então deflagraram os disparos de arma de fogo. O veículo estava à venda por R$ 85 mil, e eles queriam o valor”, revelou.