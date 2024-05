Professores da rede municipal fazem curso de robótica educacional | A TARDE

Mais uma etapa da implantação do projeto de robótica se inicia em Alagoinhas: dessa vez a Prefeitura de Alagoinhas deu seguimento, nesta terça-feira, 7, às formações para professores e coordenadores do Fundamental 2 da Rede Municipal de Ensino. A ação tem o incentivo da empresa Ardagh Metal Packaging em parceria com o SESI.

“Hoje iniciamos a formação de professores e coordenadores pedagógicos do primeiro curso de robótica do município. Esses professores estão sendo capacitados para replicar o conhecimento da robótica com a LEGO em sala de aula. A robótica será aplicada inicialmente para as turmas do Fundamental II das Escolas Irene Andrade, Miguel Fontes em Boa União, Jairo Azzi no riacho da Guia também na zona rural e no Centro Educacional Murilo Coelho Cavalcanti Então com isso a perspectiva é de trazer novas tecnologias para nossos estudantes, proporcionando o conhecimento da ciência e inovar na educação do município”, comentou a coordenadora de Tecnologia da Informação, Jamile Cerqueira.

O projeto social estratégico tem um prazo de 10 anos na metodologia STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para escolas públicas e visa ferramentas para escolas públicas onde a empresa está inserida. “Hoje acontece a formação de professores, que é mais um passo à frente do projeto. Quando pensamos no projeto, pensamos em um ciclo de informação com o objetivo de capacitar os professores para que eles possam replicar esse conteúdo de forma duradoura e mesmo depois do final do projeto. Essa é a primeira turma e vamos prosseguir com curso de curta duração em setembro, desenvolvido pelo SESI, além de uma pós-graduação, também oferecido para os professores”, explicou Arman Yeltay, gerente do projeto da Ardagh Metal Packaging.

A gestora da Escola Sesi Coutinho do SESI Bahia, Elizabeth Mercadante, destacou que esse é um projeto extremamente relevante para o município. “Com esse projeto nosso propósito é poder estar formando educadores para uma educação diferenciada, uma educação que utiliza a tecnologia como ferramenta para poder potencializar a aprendizagem dos alunos. Então esse projeto vê o SESI como uma instituição que tem a bagagem e o conhecimento para poder estar multiplicando”, afirmou.



A coordenadora técnica pedagógica do Ensino Fundamental dos anos finais, Adriana Santa Rosa, evidenciou que o projeto pretende aumentar as competências dos professores através de treinamentos em robótica e STEM. “A implantação da robótica no município de Alagoinhas é um marco. A gente está possibilitando aos nossos estudantes algo surpreendente e que vem para agregar ao próprio currículo com o desenvolvendo habilidades na área de tecnológica, além de estar estimulando novas experiências e novas aprendizagens para os estudantes”, disse.

