Programa Casa Aberta do TCE comemora 10 anos e lança prêmio para estudantes

O Programa Casa Aberta celebrou 10 anos de atuação, transformando estudantes em protagonistas do controle social. A 9ª edição do projeto no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) recebeu 39 alunos do Ensino Fundamental (7º, 8º e 9º anos) da Escola Municipal Anfrísia Santiago, de Dias d’Ávila, acompanhados por sua diretora e professores.

A recepção foi conduzida pela Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL). A diretora-adjunta, Iaisa Sampaio, destacou o valor da data: "Então, é um dia em que comemoramos esse programa que, ao longo dos anos, aproxima o cidadão do tribunal. É tempo de celebrar [...] tenham uma tarde proveitosa, tirem dúvidas, questionem, sintam-se à vontade".

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O diretor da ECPL, conselheiro Inaldo Araújo, lembrou que cerca de 5 mil jovens já passaram pelo projeto na última década. Emocionado, ele convidou a todos para cantar parabéns com um bolo temático e declarou: "Se eu sou egresso de escola pública, tudo que eu sou eu devo à escola pública. [...] Se vocês saírem daqui com a compreensão de fazer diferente, terá valido a pena".

Controle social na prática

Durante a visita, os jovens assistiram à versão cidadã das Contas de Governo 2024 e participaram de atividades sobre fiscalização do dinheiro público.

A assessora Olgacy Devay comparou a auditoria do Estado à conferência de compras no mercado: "Este processo de fiscalização, a gente chama de auditoria".

O auditor Juvenal Alves Costa citou casos reais em que estudantes usaram a Ouvidoria para melhorar escolas públicas: "Isso é controle social, isso é o que nós, como cidadãos, podemos fazer".

Prêmio Jovens pela Cidadania

No plenário do TCE/BA, o presidente Gildásio Penedo Filho anunciou a criação do Prêmio Jovens pela Cidadania, voltado para redações escritas pelos alunos sobre a visita ao Tribunal. O presidente definiu o prêmio como um "estímulo" à conexão com o órgão.

A conselheira Carolina Matos elogiou o projeto como uma "iniciativa brilhante", enquanto o conselheiro Josias Gomes ressaltou a importância da fiscalização para a democracia. O conselheiro Inaldo Araújo, em discurso, reforçou o marco histórico de mais de 4.800 jovens atendidos: "celebrar uma década não é apenas contar o tempo, é medir o impacto e o legado", concluindo que "Aqui, os jovens não apenas visitam o Tribunal, eles vivenciam cidadania".

A programação terminou com o jogo educativo “Conta Comigo!”. Na despedida, Olgacy Devay deixou uma mensagem aos alunos: "Saber é indispensável. Ser é mais do que saber, mas amar é ainda muito mais do que ser".

Para a diretora da escola, Sarah Gomes, o impacto vai além do pedagógico: "Essa vivência também estimula a compreensão de direitos e deveres, ampliando a visão de futuro e despertando interesse por áreas profissionais. Isso fortalece o vínculo com a escola e permite que os alunos se reconheçam como cidadãos ativos, capazes de entender, questionar e agir para transformar a realidade ao seu redor".