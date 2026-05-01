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REPRESENTATIVIDADE

ANB representa a Bahia em evento náutico internacional

O evento contou com a participação de diversos empresários do setor

Franciely Gomes
Por

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Algumas das embarcações do evento
Algumas das embarcações do evento - Foto: Divulgação

A Associação Náutica da Bahia (ANB) marcou presença durante o Blue Nautical Brasil HUB 2026 em Florianópolis, Santa Catarina. Apoiadora oficial do evento multisetorial com foco náutico, a entidade representou o estado durante o evento.

A comitiva participou de visitas técnicas e agendas estratégicas para trazer inovação, tecnologia e novos modelos de desenvolvimento para o setor na Bahia, analisando a capacidade produtiva da indústria catarinense.

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As visitas reforçam o objetivo da ANB de buscar referências práticas para o crescimento do setor náutico no estado. A experiência serve como meio de ampliação da visão sobre o potencial baiano.

“Estamos conhecendo uma estrutura náutica que vem revolucionando o mercado. Só para ter uma ideia, cerca de 70% da indústria de barcos está concentrada aqui em Santa Catarina, gerando emprego, desenvolvimento e tecnologia”, afirmou Alexandre Jatobá, vice-presidente da ANB.

“É uma estrutura impressionante e, sem dúvida, a Bahia merece um padrão semelhante para impulsionar ainda mais a economia do mar. Estamos aqui buscando aprendizado para levar o que há de melhor para o nosso estado”.

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Bahia barcos santa catarina

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