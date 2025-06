Projeto de recuperação de corais feito na Bahia é destaque na França

Projeto já promoveu a recuperação em uma área de 7 mil m² no fundo do mar - Foto: Divulgação

O projeto Corais de Maré, iniciativa que utiliza o plástico e outros materiais para potencializar o crescimento da espécie de coral Millepora alcicornis, teve início na Baía de Todos-os-Santos e será destaque na 3ª Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada entre 9 e 13 de junho, em Nice, na França.

O projeto já promoveu a recuperação em uma área de 7 mil m² no fundo do mar da Baía de Todos-os-Santos. Desenvolvido pela Carbono 14 em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), com patrocínio da Braskem, o Corais de Maré alcançou em três anos de atividades.

“A estimativa de crescimento dos corais numa profundidade de cerca de 4,5 metros é de quatro centímetros ao ano. Contudo, com a nossa técnica de aceleração de crescimento, atingimos médias que variam de 10,8 a 7,8 centímetros em 167 dias, dependendo do material que utilizamos. Com o polietileno, por exemplo, uma colônia atingiu 15,5cm em menos de 6 meses”, explica Igor Cruz, professor de Oceanografia Biológica do Instituto de Geociências da UFBA e que atua no projeto.

Além do polietileno, outros materiais como, cerâmica e aço inox, são empregados na recuperação dos corais. “Eles não precisam crescer por deposição de carbonato de cálcio. Crescem sobre as hastes que colocamos, o que acelera muito seu desenvolvimento, consequentemente aumentando a complexidade estrutural dos recifes no local, que é fundamental para a manutenção da biodiversidade”, acrescenta Igor Cruz.