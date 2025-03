Campeonato Brasileiro de Va’a acontece pela 1ª vez em Salvador

Inscrições abertas para a maior competição de canoagem polinésia do país - Foto: Divulgação

Nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, Salvador será palco de um momento histórico para a canoagem polinésia no Brasil. Pela primeira vez em 25 anos, o Campeonato Brasileiro de Va’a será realizado no Nordeste, consolidando a região como referência para grandes eventos esportivos e impulsionando o turismo esportivo na capital baiana.

A competição acontecerá na Marina da Penha, no bairro da Ribeira, e reunirá cerca de 800 atletas de diversas partes do país. As provas serão disputadas nas categorias V1, V1R, V2R e V3, em percursos de 8 km, 12 km e 16 km, tendo como cenário a Baía de Todos os Santos. Além da busca pelo título, o evento reforça o compromisso com a inclusão e a diversidade no esporte, contemplando categorias femininas cada vez mais competitivas, paratletas e participantes das categorias Master 70+, 75+ e 80+.

Além de movimentar o cenário esportivo, o Campeonato Brasileiro de Va’a também promove ações de impacto social. Como parte dessa iniciativa, 5% do valor arrecadado com as inscrições será destinado às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição reconhecida pelo seu trabalho humanitário nas áreas da saúde, assistência social e educação.

O evento gratuito tem expectativa de atrair aproximadamente 1.500 pessoas ao longo dos três dias de disputas. Além das competições, a programação inclui um espaço gastronômico com food trucks, stands com produtos esportivos voltados para a canoagem e uma área de convivência para os visitantes.

A realização do evento é da M1 Eventos, empresa especializada na gestão de competições esportivas, e conta com a chancela da Federação Baiana de Va’a (FEVAABA). O Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador são patrocinadores oficiais, garantindo suporte estrutural com equipes de saúde, segurança, hidratação, guardaria para canoas e assistência técnica para os atletas.

Com essa iniciativa, Salvador se firma como destino para eventos esportivos de grande porte, promovendo o esporte, cultura e inclusão social em um dos cartões-postais mais emblemáticos do país.

Programação Oficial

28 de março (sexta-feira) – Abertura oficial

A partir das 17h – Cerimônia de abertura com apresentações culturais que expressam tanto a tradição da canoa polinésia quanto a riqueza cultural baiana. O evento contará com a presença de autoridades e lideranças do esporte.

29 e 30 de março (sábado e domingo) – Competições

Das 7h às 16h – Baterias das diversas modalidades na raia da Baía de Todos os Santos.

Encerramento – Premiação dos atletas seguida de apresentação musical para celebrar o evento.