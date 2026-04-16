Projeto do bairro Uruguai ganha destaque no Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America

Tatiana Anjos e Marilene Conceição - Foto: Patrícia Oliveira

A 6ª edição do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America, realizada na tarde desta quarta-feira, 15, evidenciou o protagonismo brasileiro na construção de um turismo mais inclusivo e conectado aos territórios.

Entre 192 iniciativas inscritas na América Latina, projetos do Brasil ganharam destaque ao mostrar, na prática, como o setor pode gerar impacto social, fortalecer comunidades e redefinir o papel do turismo para além da lógica tradicional de mercado.

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Esse movimento ficou especialmente evidente com o reconhecimento do Alagados Turismo Comunitário, de Salvador, que se consolidou como um dos principais exemplos de transformação a partir da base comunitária, colocando o país no centro das discussões sobre o futuro do turismo responsável na região.

Com 26 finalistas de 16 países, a premiação reforça uma mudança de eixo já em curso: menos foco na promoção de destinos e mais atenção ao impacto real das iniciativas nos territórios.

Brasil, México e Colômbia lideraram o número de projetos inscritos, indicando não apenas força regional, mas também uma disputa simbólica sobre quem está, de fato, promovendo mudanças estruturais no setor.

Alagados: reconhecimento que fortalece o território

Na categoria de impacto socioeconômico e construção da paz, o Alagados Turismo Comunitário conquistou o segundo lugar, coroando uma trajetória de 18 anos construída a partir da mobilização local no bairro Uruguai, em Salvador, na Bahia.

Mais do que uma premiação, o reconhecimento projeta nacional e internacionalmente uma iniciativa que já vinha produzindo transformações concretas no território.

Tatiane Anjos, integrante da Alagados do Turismo Comunitário, destacou que o prêmio amplia a visibilidade do projeto e fortalece sua capacidade de articulação e incidência. Em sua avaliação, o reconhecimento impulsiona o trabalho coletivo e abre novos caminhos para consolidar a atuação em rede.

| Foto: Patrícia Oliveira

"A gente se sente muito satisfeito. É um momento que, de fato, a gente disse para nós que conseguimos. E é isso, é dar a visibilidade e partir para o trabalho, que é o mais importante, o trabalho em rede, o trabalho em coletividade e fortalecer a nossa atuação política no território do bairro do Uruguai, da Península de Itapagipe", afirma ela.

Na mesma direção, Marilene da Conceição Nascimento, também integrante da Alagados Turismo Comunitário, ressaltou o impacto simbólico da conquista, especialmente no fortalecimento da autoestima das pessoas envolvidas.

Segundo ela, o reconhecimento tem um efeito direto sobre a valorização individual e coletiva, sobretudo entre mulheres negras que historicamente enfrentam barreiras no setor.

“Isso foi maravilhoso. Acho que fortaleceu a nossa autoestima, a minha autoestima como mulher, como negra”, comemorou, Leninha, como é carinhosamente chamada.

O caso de Alagados exemplifica como iniciativas comunitárias brasileiras vêm consolidando modelos de turismo mais justos e enraizados na realidade local e como esse reconhecimento contribui para ampliar seu alcance.

Brasil em destaque e a ampliação do debate

A diretora da WTM Latin America, Bianca Pizzolito, reforçou que a premiação tem justamente o objetivo de dar visibilidade a iniciativas que promovem transformações concretas.

Em sua análise, os projetos finalistas demonstram, na prática, o potencial do turismo como agente de mudança, abrangendo desde conservação ambiental até inclusão social e valorização cultural.

Bianca avaliou que essas iniciativas representam um avanço importante para o setor, destacando também a criação da categoria de turismo regenerativo como um passo além da sustentabilidade tradicional.

“Cada finalista, assim como cada iniciativa inscrita, é a prova concreta de que o turismo pode sim ser um agente de transformação”, declarou a diretora.

| Foto: Patrícia Oliveira

A diversidade de projetos brasileiros presentes na premiação reforça esse cenário, mostrando que o país tem desempenhado um papel relevante na construção de novas referências para o turismo na América Latina.

Entre reconhecimento e transformação

A inclusão de categorias como turismo regenerativo - com vencedores da Costa Rica e do Chile - indica uma evolução no debate, ampliando o foco para iniciativas que não apenas reduzem impactos, mas geram efeitos positivos duradouros nos destinos.

Nesse contexto, projetos como o de Salvador ganham ainda mais relevância por já operarem, na prática, dentro dessa lógica, articulando desenvolvimento econômico, inclusão social e valorização cultural.

Ganhadores por categoria

Categoria 1: Melhores iniciativas para enfrentamento das mudanças climáticas e conservação da biodiversidade

1º - Recanto Ecológico Rio da Prata e Lagoa Misteriosa: Inovação Climate Positive e Conservação da Biodiversidade através de RPPNs (Brasil)

2º - Amazon Emotions (Brasil)

2º - Terra Peninsular, A.C. (México)

3º - Secretaria de Turismo de São Paulo (Brasil)

Categoria 2: Melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e inclusão no turismo

1º - Café de las Sonrisas (Nicarágua)

2º - Organización Tlachtli (México)

2º - Caboclos House Ecolodge (Brasil)

3º - TURISTEA – Turismo Inclusivo (Brasil)

Categoria 3: Melhores iniciativas para promover o impacto socioeconômico e a construção da paz através do turismo

1º - Colección Montes (Colômbia)

2º - Alagados Turismo Comunitário (Brasil)

2º - Fundación Travolution Colombia (Colômbia)

3º - Municipalidad Distrital de Capachica (Peru)

Categoria 4: Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos

1º - Asociación Civil Museo Comunitario Isla Maciel (Argentina)

2º - Projeto Rede de Turismo Sustentável de Brumadinho – Jornada de Inovação e Sustentabilidade (Rede Terra – Brasil)

3º - Unión de cooperativas Co’ox Mayab (México)

3º - Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau / Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias (Colômbia)

Categoria 5: Melhores iniciativas para o turismo indígena e/ou comunidades tradicionais

1º -Centro ecoturístico Kíichpam K’áax (México)

2º - Kichwa Expedition Native Travel Cia. Ltda. (Equador)

3º - Associação Céu de Montanhas (Brasil)

3º - Programa Raíces – Impact Hub San José (Costa Rica)

Categoria 6: Melhores iniciativas para o resgate da memória e valorização do patrimônio histórico

1º - Projeto Exposição Temporária do Museu da Gastronomia Maranhense (Brasil)

2º - Agencia Agroturística Conociendo el Pacífico Nariñense S.A.S ZOMAC (Colômbia)

3º - Tours Mitote – Xochimilco (México)

Categoria Exclusiva: Melhores iniciativas para o Turismo Regenerativo

1º - Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde (Costa Rica)

2º - Reserva de Conservación Torres del Paine (Chile)

3º - Minas Gerais (Brasil)

A repórter Andrêzza Moura participa do evento a convite da WTM Latin America e assegurada pela Vital Card, empresa de seguro de viagens.