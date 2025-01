Projetos de empreendedorismo capacita mais de 265 pessoas na Bahia

Projetos oferecidos eram voltados para moda, empreendedorismo e reciclagem - Foto: Divulgação

Os projetos Empreendedoras Braskem, Ponto da Moda, Nosso Bordado e Oficina de Economia Circular, já beneficiaram mais de 265 pessoas de forma direta em 2024 na promoção de capacitação e incentivo ao empreendedorismo com foco na geração de renda sustentável.

As iniciativas foram realizadas em Salvador, Candeias, Camaçari, Dias d’Ávila e Simões Filho, na Região Metropolitana, e teve como objetivo contribuir para que os participantes e suas famílias pudessem ter suas realidades transformadas.

É o caso de Vítor Félix do Santos, 26 anos, participante de uma das edições do Ponto da Moda, projeto que certifica os alunos como operador polivalente do setor de Confecções. “Desde pequeno, sonho em ter meu próprio negócio. Sempre quis trabalhar para mim”, conta.

O jovem, que começou a trabalhar ainda criança, vendendo nas ruas chocolates que a mãe produzia, hoje tem sua própria loja de roupas masculinas no bairro do Uruguai, em Salvador. “Assim que saí do curso, comprei duas máquinas e há quatro meses estou com a ‘Use Félix’ aberta. Meu sonho agora é construir parcerias que me permitam produzir minhas confecções exclusivas, com meus modelos e minha marca”, planeja.

Em 2024, o Ponto da Moda, que desenvolve competências nas áreas de Costura Industrial, Desenho Técnico, Empreendedorismo e Sustentabilidade, teve duas edições, com 63 pessoas certificadas. Desde o início, o projeto já formou 159 alunos com média de empregabilidade de 53,5% desses profissionais, de acordo com a Braskem.

Projeto Ponto de Moda já formou mais de 150 pessoas | Foto: Divulgação

O projeto Empreendedoras Braskem, realizou duas edições em 2024, e certificou 42 mulheres em Simões Filho e outras 49 em Camaçari. A capacitação envolveu os conceitos de empreendedorismo e livre iniciativa e as participantes aprenderam a fazer a gestão dos diversos setores de um negócio, como Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas.

Já o projeto, Economia Circular, capacitou os participantes a se conscientizarem sobre a importância da reciclagem e do desenvolvimento econômico sustentável, por meio de técnicas que transformam o plástico reciclado em arte que pode ser aplicada em camisetas, quadros, ecobags e outros produtos. O projeto em 2024 beneficiou de forma direta 19 moradores de Ilha de Maré e outros 20 residentes do distrito de Passé, em Candeias.