PV manifesta preocupação com sequestro de presidente da sigla na Bahia

Ivanilson Gomes, presidente do PV-BA - Foto: Reprodução | Facebook

O Partido Verde nacional se manifestou em nota oficial, sobre o sequestro do presidente da sigla, na Bahia, Ivanilson Gomes.

"Manifestamos profunda preocupação e indignação com o sequestro de Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia. Neste momento difícil, expressamos nossa total solidariedade a ele, família e amigos.

O partido fez um apelo às autoridades para que haja com máxima urgência e dedicação, empregando todos os esforços necessários para garantir o resgate seguro de Ivanilson, preservando a integridade física do político.

"O PV reafirma o repúdio à escalada da violência no Brasil, que diariamente ameaça a segurança da população. O combate à criminalidade deve ser uma prioridade, e exigimos que as instituições competentes ajam com rigor para que este e tantos outros crimes não fiquem impunes", disse a nota assinada por José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde.