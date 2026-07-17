BAHIA
Quanto custa alugar uma lancha e visitar as ilhas de Salvador
Guia completo reúne preços, empresas, roteiros e formas de chegar nos locais
A Baía de Todos os Santos abriga refúgios naturais que atraem baianos e turistas em busca de águas calmas e paisagens históricas. Para explorar destinos como a Ilha dos Frades e a Ilha de Itaparica, o transporte marítimo é a única via de acesso, com opções que variam de passeios coletivos econômicos a embarcações privativas.
O planejamento envolve a escolha do modelo de navegação, a análise dos custos e a definição dos pontos de parada estratégicos para aproveitar o dia. Os valores variam entre R$ 100 em passeios coletivos e R$ 550 na diária de uma lancha privativa para até cinco passageiros.
Passeio coletivo para Ilha dos Frades
A Bahia Terra Turismo oferece um passeio coletivo com duração de aproximadamente 8h, saindo do Terminal Marítimo de Salvador.
Como funciona
- Saídas às quartas, sextas e domingos.
- Embarque às 9h.
- Navegação de aproximadamente 1h30 até a Ilha dos Frades.
- Cerca de 5 horas livres na ilha.
- Retorno às 15h30.
Quanto custa
- R$ 130 por pessoa, incluindo a taxa de embarque do terminal.
Passeio com transfer e guia
A Civitatis oferece um pacote mais completo para turistas hospedados em Salvador.
O que inclui
- Retirada e retorno ao hotel.
- Transporte até o porto.
- Passeio de barco entre Ilha dos Frades e Ilha Itaparica.
- Guia em português.
Preço
- A partir de R$ 163,43 por pessoa.
Taxas não inclusas
- Taxas ambientais e impostos portuários: R$20 e R$35 por pessoa e ilha.
- Almoço.
Escuna Ilha dos Frades + Itaparica
Para quem quer conhecer duas ilhas no mesmo dia gastando menos, a Destino Dourado oferece o roteiro combinado de escuna.
Preço
- R$ 100 por pessoa (mediante consulta das condições da data escolhida).
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Lancha privativa para até 5 pessoas
Para quem quer mais liberdade no roteiro, a Helton Passeios opera uma lancha privativa saindo do Terminal Marítimo de Madre de Deus.
Preço
- R$ 550 pela diária do barco para até cinco passageiros.
- R$ 350 individual na lancha privativa.
Horários
- Saída entre 8h30 e 9h.
- Retorno por volta das 16h.
- Roteiro sugerido pela empresa
Roteiro:
- Loreto - conjunto histórico e igreja colonial.
- Piscinas Naturais - banho em águas rasas.
- Praia do Marinheiro - área mais tranquila da ilha.
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - praia com Bandeira Azul.
- Ilha de Bom Jesus dos Passos - sugestão para almoço.
O que está incluído
- Marinheiro/guia.
- Cooler para bebidas.
- Roteiro ajustado conforme a maré.
- Indicação de restaurantes para almoço.
Como chegar à Ilha de Itaparica
A ilha pode ser acessada por ferry-boat, lancha rápida ou passeio de barco.
1. Ferry-boat (São Joaquim x Bom Despacho)
É a opção mais usada por quem viaja com carro ou quer seguir de ônibus pela ilha.
Onde embarcar
- Embarque no Terminal de São Joaquim
- Desembarque no Terminal de Bom Despacho
- Tempo de travessia: Cerca de 30 minutos.
Tarifas para pedestres
- Dias úteis: R$ 7,20
- Fins de semana e feriados: R$ 9,50
Tarifas para carro pequeno
- Dias úteis: R$ 64,70
- Fins de semana e feriados: R$ 91,70
2. Travessia Salvador – Mar Grande
Para quem está sem carro, a lancha rápida costuma ser a forma mais ágil de chegar à ilha.
- Saída: Terminal Náutico da Bahia
- Chegada:Terminal de Vera Cruz
- Tempo médio: 40 minutos.
Tarifas praticadas
- Segunda a sábado: cerca de R$ 10,40
- Domingos e feriados: cerca de R$ 13,00
Quais praias não podem ficar fora do roteiro
Na Ilha dos Frades
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe -vista panorâmica e águas cristalinas.
- Praia de Paramaná - principal estrutura de bares e restaurantes.
- Praia da Viração - excelente para snorkel.
- Praia do Tobar - piscinas naturais na maré baixa.
Em Itaparica
- Ponta de Areia - mar calmo e boa estrutura.
- Forte de São Lourenço - um dos marcos históricos da baía.
- Fonte da Bica - estância hidromineral tradicional.
- Centro Histórico - casarões coloniais e referências à obra de João Ubaldo Ribeiro.
Quanto reservar para o passeio
Em uma lancha privativa da Helton Passeios, dividida entre cinco pessoas, o gasto costuma ficar entre R$ 190 e R$ 230 por passageiro, considerando:
- Rateio da embarcação.
- Taxa ambiental da Ilha dos Frades.
- Almoço.
- Bebidas e petiscos.
Quem optar pelo ferry-boat para conhecer apenas Itaparica pode gastar menos de R$ 20 na travessia de ida e volta como pedestre, tornando a ilha uma das opções mais acessíveis para um bate-volta saindo de Salvador.