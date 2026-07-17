Quanto custa alugar uma lancha e visitar as ilhas de Salvador

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A Baía de Todos os Santos abriga refúgios naturais que atraem baianos e turistas em busca de águas calmas e paisagens históricas. Para explorar destinos como a Ilha dos Frades e a Ilha de Itaparica, o transporte marítimo é a única via de acesso, com opções que variam de passeios coletivos econômicos a embarcações privativas.

O planejamento envolve a escolha do modelo de navegação, a análise dos custos e a definição dos pontos de parada estratégicos para aproveitar o dia. Os valores variam entre R$ 100 em passeios coletivos e R$ 550 na diária de uma lancha privativa para até cinco passageiros.

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Passeio coletivo para Ilha dos Frades

A Bahia Terra Turismo oferece um passeio coletivo com duração de aproximadamente 8h, saindo do Terminal Marítimo de Salvador.

Como funciona

Saídas às quartas, sextas e domingos.

Embarque às 9h.

Navegação de aproximadamente 1h30 até a Ilha dos Frades.

Cerca de 5 horas livres na ilha.

Retorno às 15h30.

Quanto custa

R$ 130 por pessoa , incluindo a taxa de embarque do terminal.

Passeio com transfer e guia

A Civitatis oferece um pacote mais completo para turistas hospedados em Salvador.

O que inclui

Retirada e retorno ao hotel.

Transporte até o porto.

Passeio de barco entre Ilha dos Frades e Ilha Itaparica.

Guia em português.

Preço

A partir de R$ 163,43 por pessoa .

Taxas não inclusas

Taxas ambientais e impostos portuários: R$20 e R$35 por pessoa e ilha.

Almoço.

Escuna Ilha dos Frades + Itaparica

Para quem quer conhecer duas ilhas no mesmo dia gastando menos, a Destino Dourado oferece o roteiro combinado de escuna.

Preço

R$ 100 por pessoa (mediante consulta das condições da data escolhida).

Lancha privativa para até 5 pessoas

Para quem quer mais liberdade no roteiro, a Helton Passeios opera uma lancha privativa saindo do Terminal Marítimo de Madre de Deus.

Preço

R$ 550 pela diária do barco para até cinco passageiros.

do barco para até cinco passageiros. R$ 350 individual na lancha privativa.

Horários

Saída entre 8h30 e 9h.

Retorno por volta das 16h.

Roteiro sugerido pela empresa

Roteiro:

Loreto - conjunto histórico e igreja colonial.

Piscinas Naturais - banho em águas rasas.

Praia do Marinheiro - área mais tranquila da ilha.

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - praia com Bandeira Azul.

Ilha de Bom Jesus dos Passos - sugestão para almoço.

O que está incluído

Marinheiro/guia.

Cooler para bebidas.

Roteiro ajustado conforme a maré.

Indicação de restaurantes para almoço.

Como chegar à Ilha de Itaparica

Ilha de Itaparica - Foto: Prefeitura de Itaparica

A ilha pode ser acessada por ferry-boat, lancha rápida ou passeio de barco.

1. Ferry-boat (São Joaquim x Bom Despacho)

É a opção mais usada por quem viaja com carro ou quer seguir de ônibus pela ilha.

Onde embarcar

Embarque no Terminal de São Joaquim

Desembarque no Terminal de Bom Despacho

Tempo de travessia: Cerca de 30 minutos.

Tarifas para pedestres

Dias úteis: R$ 7,20

Fins de semana e feriados: R$ 9,50

Tarifas para carro pequeno

Dias úteis: R$ 64,70

Fins de semana e feriados: R$ 91,70

2. Travessia Salvador – Mar Grande

Para quem está sem carro, a lancha rápida costuma ser a forma mais ágil de chegar à ilha.

Saída: Terminal Náutico da Bahia

Chegada: Terminal de Vera Cruz

Tempo médio: 40 minutos.

Tarifas praticadas

Segunda a sábado: cerca de R$ 10,40

Domingos e feriados: cerca de R$ 13,00

Quais praias não podem ficar fora do roteiro

Na Ilha dos Frades

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - vista panorâmica e águas cristalinas.

- vista panorâmica e águas cristalinas. Praia de Paramaná - principal estrutura de bares e restaurantes.

- principal estrutura de bares e restaurantes. Praia da Viração - excelente para snorkel.

- excelente para snorkel. Praia do Tobar - piscinas naturais na maré baixa.

Em Itaparica

Ponta de Areia - mar calmo e boa estrutura.

- mar calmo e boa estrutura. Forte de São Lourenço - um dos marcos históricos da baía.

- um dos marcos históricos da baía. Fonte da Bica - estância hidromineral tradicional.

- estância hidromineral tradicional. Centro Histórico - casarões coloniais e referências à obra de João Ubaldo Ribeiro .

Quanto reservar para o passeio

Em uma lancha privativa da Helton Passeios, dividida entre cinco pessoas, o gasto costuma ficar entre R$ 190 e R$ 230 por passageiro, considerando:

Rateio da embarcação.

Taxa ambiental da Ilha dos Frades.

Almoço.

Bebidas e petiscos.

Quem optar pelo ferry-boat para conhecer apenas Itaparica pode gastar menos de R$ 20 na travessia de ida e volta como pedestre, tornando a ilha uma das opções mais acessíveis para um bate-volta saindo de Salvador.