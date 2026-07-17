Até R$ 2 milhões: quanto custa e como casar em ilha paradisíaca da Bahia?

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Casar em uma ilha cercada por águas cristalinas, com uma igreja histórica de frente para o mar e uma festa que pode durar dias parece cenário de filme. Mas essa é uma realidade para casais que escolhem o a Praia do Loreto, na Ilha dos Frades, em Salvador, como palco para dizer "sim".

Nos últimos anos, o espaço se consolidou como um dos destinos mais desejados para casamentos na Bahia, reunindo casais de diferentes estados e até brasileiros que vivem no exterior. Apesar da fama de "casamento em ilha" assustar muita gente à primeira vista, quem trabalha diariamente no local garante que a logística é muito mais simples do que parece.

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Quanto custa casar na praiade Loreto?

O investimento depende do tamanho da festa e dos serviços contratados, mas a locação do espaço começa em R$ 40 mil para eventos menores realizados no terraço e pode chegar a R$ 95 mil para recepções maiores. Caso os noivos optem por hospedar familiares no casarão do complexo, há cobrança adicional pelas diárias.

Valores do Investimento (2026)

Os custos de aluguel do espaço variam de acordo com o número de convidados e o espaço utilizado:

Até 100 convidados (Espaço Aberto - Terraço): R$ 40 mil



100 a 150 convidados (Espaço Coberto): R$ 65 mil

151 a 250 convidados: R$ 75 mil

251 a 350 convidados: R$ 85 mil

351 a 500 convidados: R$ 95 mil

Hospedagem no Casarão:

Valor por diária: R$ 14.450,00

Na prática, porém, o orçamento completo costuma ser bem maior.



Segundo a organizadora de casamentos Indira Marrul, um casamento considerado mais simples no Loreto gira em torno de R$ 300 mil, enquanto produções mais elaboradas podem alcançar entre R$ 500 mil e R$ 700 mil. Ela revela ainda já ter produzido um casamento que ultrapassou R$ 2 milhões, com cerca de 150 convidados e atrações nacionais.

1 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

2 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

3 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

4 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

O maior medo dos noivos? A logística



Quando o assunto é casar em uma ilha, a primeira preocupação costuma ser o transporte de móveis, decoração, buffet e fornecedores. Mas, segundo quem conhece o funcionamento do espaço, esse é justamente um dos pontos fortes do Loreto.

"É menos desafiador do que parece. O fato de ser uma ilha assusta muito na primeira vez, mas eles têm uma infraestrutura muito bem montada e fazem toda a logística dos fornecedores. Isso facilita bastante", afirma Indira Marrul.

A responsável pelo Cerimonial Loreto, Karina Yacob, explica que toda essa operação já está incluída na locação.

"Nós entramos em contato com todos os fornecedores, organizamos a travessia e toda a logística. O fornecedor só precisa chegar ao nosso estacionamento em Madre de Deus. De lá em diante, é com a gente", explica.

Como os convidados chegam?

Os convidados têm três formas de acesso:

De barco, saindo da Bahia Marina ou de Madre de Deus;

saindo da Bahia Marina ou de Madre de Deus; De carro , até o estacionamento exclusivo do cerimonial, seguido de uma travessia marítima de poucos minutos;

, até o estacionamento exclusivo do cerimonial, seguido de uma travessia marítima de poucos minutos; De helicóptero , já que o espaço possui heliponto homologado.

Quem precisa de hospedagem também encontra opções.

O casarão do Loreto acomoda até 40 pessoas em 17 quartos, normalmente destinados aos noivos e familiares mais próximos. Já os demais convidados costumam ficar hospedados em pousadas na vizinha Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada a poucos minutos de barco.

Muito além da igreja à beira-mar

A famosa Capela de Nossa Senhora do Loreto, construída entre os séculos XVI e XVII, é um dos principais cartões-postais da Baía de Todos-os-Santos. Mas não é apenas a beleza que chama atenção.

Diferente de muitas capelas usadas como cenário para casamentos em praias brasileiras, a igreja do Loreto pertence à Arquidiocese e permite a realização de casamentos católicos oficialmente reconhecidos.

Para cerimônias de outras religiões ou celebrações civis, o complexo também oferece jardins com vista para o mar.

"São pouquíssimos lugares no Brasil que conseguem unir uma igreja católica válida e uma vista para o mar. Esse acaba sendo um dos grandes diferenciais do Loreto", destaca Indira Marrul.

1 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

2 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

3 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

4 de 4 Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades | Foto: Divulgação / Cerimonial Loreto

Um casamento que dura mais de um dia



Mais do que uma festa, muitos casais transformam o casamento em uma experiência de fim de semana.

É comum que os convidados mais próximos permaneçam hospedados por dois ou três dias, participando de jantares, luais, brunchs e encontros antes da cerimônia principal.

"O Loreto não é um casamento de um dia. É uma experiência. As pessoas ficam reunidas com familiares e amigos vivendo aquele momento juntos", resume Karina Yacob.

Histórias que marcaram

Em mais de uma década de funcionamento, o espaço já recebeu celebrações grandiosas, mas algumas das histórias mais marcantes aconteceram justamente em eventos menores.

Karina lembra com carinho de um casamento realizado durante a pandemia, com apenas 30 convidados.

"Foi um casamento muito simples, só com a família. Quando a noiva saiu da igreja, olhou para o céu e disse: 'Ai, que delícia'. Eu pensei: 'Que momento especial'. Foi um dos casamentos mais bonitos que já vivi", recorda.

Indira também lembra da reação de um pai de noiva que inicialmente era contra a ideia de casar na ilha.

"Ele passou o caminho inteiro dizendo que não queria aquele lugar. Quando chegou ao Loreto, olhou tudo e disse: 'Meu Deus do céu... o casamento vai ser aqui'. Saiu completamente apaixonado", conta.

O que está incluído na estrutura?



Entre os diferenciais do Cerimonial Loreto estão:

igreja climatizada e gerador próprio;

salão de eventos coberto e climatizado;

cozinha industrial equipada;

dois bares fixos;

heliponto homologado;

piscina e jardins;

camarins para os noivos;

apoio logístico aos fornecedores;

geradores para garantir energia durante toda a festa.

Segundo Karina, essa infraestrutura reduz boa parte das preocupações dos noivos e permite que praticamente cada casamento tenha uma configuração diferente.

"Nunca um casamento é igual ao outro. Temos vários jardins, diferentes possibilidades de montagem e um espaço que se adapta ao sonho de cada casal", afirma.