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TRAGÉDIA

Quatro crianças estão entre mortos em acidente na BR-116; veja quem são as vítimas

Veículo transportava integrantes da mesma família que retornavam de uma confraternização

Victoria Isabel
Por
Tragédia ocorreu na tarde deste domingo, 31
Tragédia ocorreu na tarde deste domingo, 31 - Foto: Divulgação/PRF

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgou a lista das 16 vítimas fatais do grave acidente envolvendo uma van e um caminhão na BR-116, no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia. A tragédia foi registrada na tarde deste domingo, 31, e deixou entre os mortos quatro crianças, com idades entre 9 e 12 anos, além de adultos e idosos da mesma família.

Entre os mortos está o sargento da Polícia Militar Manoel Oliveira dos Santos, de 52 anos, lotado no Batalhão de Guardas. Em nota de pesar, a Polícia Militar da Bahia informou que a esposa e a filha do policial também morreram no acidente, classificando o episódio como uma tragédia que enluta toda a corporação.

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Confira lista completa:

  • Bárbara Maria Estevão dos Santos, 65 anos;
  • Caroline Oliveira dos Santos, 24 anos;
  • C.S.M., 9 anos;
  • Cassildo Ribeiro, 43 anos;
  • Daniel Oliveira dos Santos, 26 anos;
  • Deise Gomes Oliveira, 46 anos;
  • Edmilson Ribeiro Santos, 50 anos;
  • Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, 47 anos;
  • José Souza Santos, 75 anos;
  • L.S.S.M., 12 anos;
  • Manoel Oliveira dos Santos, 52 anos;
  • M.R.G.E.S., 9 anos;
  • M.G.G.O., 11 anos;
  • Maritânia Soares dos Santos, 44 anos;
  • Nicole Guimarães de Castro, 37 anos;
  • Queciane Carvalho Ramos, 39 anos.

Relembre o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava integrantes de uma mesma família e retornava de uma confraternização em Amargosa. O veículo seguia em direção a Salvador quando foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário.

As investigações iniciais apontam que o caminhão teria invadido a faixa contrária da rodovia, provocando a colisão frontal. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo e permanece sob custódia policial enquanto recebe atendimento médico.

Durante a fiscalização, a PRF constatou ainda uma irregularidade no cronotacógrafo do caminhão, equipamento responsável por registrar tempo de direção, velocidade e distância percorrida.

Motorista preso

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha autuou em flagrante o motorista do caminhão envolvido na batida. O condutor responderá por homicídio doloso na condução de veículo e permanece sob custódia policial enquanto recebe atendimento médico em uma unidade hospitalar.

Um inquérito foi instaurado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) para apurar as circunstâncias do acidente.

Luto de 3 dias

O governador Jerônimo Rodrigues manifestou, por meio de uma publicação oficial em suas redes sociais, o seu pesar pelo acidente ocorrido na BR-116, no município de Itatim, na tarde deste domingo, 31.

Na mensagem, Jerônimo afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além de desejar pronta recuperação aos feridos.

Segundo Jerônimo, o Governo está acompanhando a situação junto às prefeituras e às equipes de atendimento, prestando todo o apoio necessário às famílias afetadas. A nota encerrou com uma mensagem de fé: "Que Deus conforte o coração de todos."

As circunstâncias do acidente, como número de vítimas, causas e horário, não foram detalhadas na publicação oficial, mas o número de mortos pode chegar a 16 pessoas.

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Tags

acidente Bahia br-116 prf

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