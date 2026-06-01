Quatro crianças estão entre mortos em acidente na BR-116; veja quem são as vítimas

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgou a lista das 16 vítimas fatais do grave acidente envolvendo uma van e um caminhão na BR-116, no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia. A tragédia foi registrada na tarde deste domingo, 31, e deixou entre os mortos quatro crianças, com idades entre 9 e 12 anos, além de adultos e idosos da mesma família.

Entre os mortos está o sargento da Polícia Militar Manoel Oliveira dos Santos, de 52 anos, lotado no Batalhão de Guardas. Em nota de pesar, a Polícia Militar da Bahia informou que a esposa e a filha do policial também morreram no acidente, classificando o episódio como uma tragédia que enluta toda a corporação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira lista completa:

Bárbara Maria Estevão dos Santos, 65 anos;

Caroline Oliveira dos Santos, 24 anos;

C.S.M., 9 anos;

Cassildo Ribeiro, 43 anos;

Daniel Oliveira dos Santos, 26 anos;

Deise Gomes Oliveira, 46 anos;

Edmilson Ribeiro Santos, 50 anos;

Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, 47 anos;

José Souza Santos, 75 anos;

L.S.S.M., 12 anos;

Manoel Oliveira dos Santos, 52 anos;

M.R.G.E.S., 9 anos;

M.G.G.O., 11 anos;

Maritânia Soares dos Santos, 44 anos;

Nicole Guimarães de Castro, 37 anos;

Queciane Carvalho Ramos, 39 anos.

Relembre o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava integrantes de uma mesma família e retornava de uma confraternização em Amargosa. O veículo seguia em direção a Salvador quando foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário.

As investigações iniciais apontam que o caminhão teria invadido a faixa contrária da rodovia, provocando a colisão frontal. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo e permanece sob custódia policial enquanto recebe atendimento médico.

Durante a fiscalização, a PRF constatou ainda uma irregularidade no cronotacógrafo do caminhão, equipamento responsável por registrar tempo de direção, velocidade e distância percorrida.

Motorista preso

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha autuou em flagrante o motorista do caminhão envolvido na batida. O condutor responderá por homicídio doloso na condução de veículo e permanece sob custódia policial enquanto recebe atendimento médico em uma unidade hospitalar.

Um inquérito foi instaurado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) para apurar as circunstâncias do acidente.

Luto de 3 dias

O governador Jerônimo Rodrigues manifestou, por meio de uma publicação oficial em suas redes sociais, o seu pesar pelo acidente ocorrido na BR-116, no município de Itatim, na tarde deste domingo, 31.

Na mensagem, Jerônimo afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além de desejar pronta recuperação aos feridos.

Segundo Jerônimo, o Governo está acompanhando a situação junto às prefeituras e às equipes de atendimento, prestando todo o apoio necessário às famílias afetadas. A nota encerrou com uma mensagem de fé: "Que Deus conforte o coração de todos."

As circunstâncias do acidente, como número de vítimas, causas e horário, não foram detalhadas na publicação oficial, mas o número de mortos pode chegar a 16 pessoas.