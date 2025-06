Quinto dia de São João em Salvador termina sem crimes graves

Mais de 12 mil policiais e bombeiros atuam no esquema especial de segurança nos festejos juninos em todo o estado - Foto: Divulgação SSP-BA

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) comemora os resultados positivos do São João em Salvador. Segundo o órgão, o quinto dia de festa na capital baiana, finalizado na madrugada desta segunda-feira, 23, terminou sem registros de crimes graves. Os eventos ocorrem no Parque de Exposições, no Pelourinho (Centro Histórico) e também em Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Nestes cinco dias, foram contabilizadas cinco prisões, três por porte de drogas e duas por desacato, além de 19 furtos e nove ocorrências de furtos de celulares.

Desde o início da Operação São João da SSP, 12 foragidos da Justiça foram presos após identificação do Sistema Reconhecimento Facial da SSP, sendo quatro em Salvador.

Mais de 12 mil policiais e bombeiros atuam no esquema especial de segurança nos festejos juninos em todo o estado.