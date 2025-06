Pablo se irrita durante show e dispara "enfie no c*"

Ano passado, Pablo já tinha se aborrecido com fã em um show na cidade de Macajuba-BA - Foto: Divulgação

O 'Rei do Arrocha', o cantor Pablo se irritou e deu uma resposta pesada para alguém da plateia durante um show em Bom Conselho, Pernambuco, na última quinta-feira, 19.

O artista cantava "Contato", quando disparou: "Meta no seu c*.

O motivo por trás da irritação de Pablo, dono dos hits "Porque Homem Não Chora", "Ao Sabor do Vento" e "Bilu Bilu", não foi informado. Internautas, no entanto, especularam que uma pessoa da plateia mostrou o dedo médio ao cantor.

Ano passado, Pablo também já tinha se aborrecido com um fã em um show na cidade de Macajuba, na Bahia.

O cantor deu uma bronca em um admirador que pediu uma foto com ele durante a apresentação. "Que perturbação dos infernos com negócio de celular. Posso cantar? Bora deixar celular para depois? Bora curtir o momento? Esquece esse negócio de foto e selfie agora, até porque olha a altura disso aqui para eu ficar me abaixando", bradou.