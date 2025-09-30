BAHIA
Reajuste: passagem de ônibus e tarifa de táxi ficam mais caras
De acordo com a prefeitura, o reajuste seguiu alguns critérios
Por Leilane Teixeira
As tarifas de ônibus e de táxi em Itabuna, no sul da Bahia, sofreram reajustes a partir desta segunda-feira, 29, após serem reajustadas pela Prefeitura Municipal.
De acordo com a administração municipal, o valor da passagem de ônibus passou de R$ 3,70 para R$ 4,50, e seguiu os seguintes critérios:
- elevação dos custos com combustíveis;
- peças automotivas;
- salários, levando em consideração os indicadores econômicos INPC e IPCA.
O último reajuste havia sido realizado em 2020.
Linhas
Atualmente, Itabuna opera com:
- 54 ônibus
- 39 linhas
- 35 urbanas
- 4 rurais.
- O sistema de transporte coletivo da cidade movimenta, em média, 700 mil passageiros por mês.
Táxi também sofre aumento
As tarifas dos táxis também foram reajustadas e abandeira 2 foi ampliada. Os valores passaram de:
- R$ 3,70 para R$ 5,00 (Bandeira 1)
- R$ 4,75 para R$ 6,40 (Bandeira 2)
- A hora parada agora custa R$ 31,50
Segundo o Conselho de Transporte de Itabuna, "o aumento foi necessário para manter a frota em funcionamento".
A bandeira 2, com tarifas mais altas, pode ser aplicada:
- Em dias úteis, das 20h às 6h
- Aos fins de semana, a partir das 14h do sábado até 6h da segunda
- Em feriados
- Entre os dias 8 de dezembro e 8 de janeiro do ano seguinte
