Reajuste: passagem de ônibus e tarifa de táxi ficam mais caras

O último reajuste havia sido realizado em 2020 - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

As tarifas de ônibus e de táxi em Itabuna, no sul da Bahia, sofreram reajustes a partir desta segunda-feira, 29, após serem reajustadas pela Prefeitura Municipal.

De acordo com a administração municipal, o valor da passagem de ônibus passou de R$ 3,70 para R$ 4,50, e seguiu os seguintes critérios:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

elevação dos custos com combustíveis;

peças automotivas;

salários, levando em consideração os indicadores econômicos INPC e IPCA.

O último reajuste havia sido realizado em 2020.

Linhas

Atualmente, Itabuna opera com:

54 ônibus

39 linhas

35 urbanas

4 rurais.

O sistema de transporte coletivo da cidade movimenta, em média, 700 mil passageiros por mês.

Táxi também sofre aumento

As tarifas dos táxis também foram reajustadas e abandeira 2 foi ampliada. Os valores passaram de:

R$ 3,70 para R$ 5,00 (Bandeira 1)

R$ 4,75 para R$ 6,40 (Bandeira 2)

A hora parada agora custa R$ 31,50

Segundo o Conselho de Transporte de Itabuna, "o aumento foi necessário para manter a frota em funcionamento".

A bandeira 2, com tarifas mais altas, pode ser aplicada:

Em dias úteis, das 20h às 6h

Aos fins de semana, a partir das 14h do sábado até 6h da segunda

Em feriados