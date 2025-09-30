Menu
BAHIA

Reajuste: passagem de ônibus e tarifa de táxi ficam mais caras

De acordo com a prefeitura, o reajuste seguiu alguns critérios

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 1:03 h
O último reajuste havia sido realizado em 2020
-

As tarifas de ônibus e de táxi em Itabuna, no sul da Bahia, sofreram reajustes a partir desta segunda-feira, 29, após serem reajustadas pela Prefeitura Municipal.

De acordo com a administração municipal, o valor da passagem de ônibus passou de R$ 3,70 para R$ 4,50, e seguiu os seguintes critérios:

  • elevação dos custos com combustíveis;
  • peças automotivas;
  • salários, levando em consideração os indicadores econômicos INPC e IPCA.

O último reajuste havia sido realizado em 2020.

Linhas

Atualmente, Itabuna opera com:

  • 54 ônibus
  • 39 linhas
  • 35 urbanas
  • 4 rurais.
  • O sistema de transporte coletivo da cidade movimenta, em média, 700 mil passageiros por mês.

Táxi também sofre aumento

As tarifas dos táxis também foram reajustadas e abandeira 2 foi ampliada. Os valores passaram de:

  • R$ 3,70 para R$ 5,00 (Bandeira 1)
  • R$ 4,75 para R$ 6,40 (Bandeira 2)
  • A hora parada agora custa R$ 31,50

Segundo o Conselho de Transporte de Itabuna, "o aumento foi necessário para manter a frota em funcionamento".

A bandeira 2, com tarifas mais altas, pode ser aplicada:

  • Em dias úteis, das 20h às 6h
  • Aos fins de semana, a partir das 14h do sábado até 6h da segunda
  • Em feriados
  • Entre os dias 8 de dezembro e 8 de janeiro do ano seguinte

x