BYD oferece vagas de emprego em diversas áreas na Bahia

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari - Foto: Divulgação | BYD

A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) está com 20 vagas de emprego abertas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs) no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As oportunidades abrangem áreas operacionais, técnicas e administrativas, com destaque para cargos como:

Operador logístico

Condutor interno

Operador de empilhadeira

Reparador e ajustador automotivo

Como se inscrever?

Quem tiver interesse, precisa:

comparecer presencialmente Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari, por meio do SineBahia;

Ou pela plataforma de seleção da BYD.

De acordo com a montadora, 365 empregos foram gerados apenas neste mês, sendo 50 destinados a PCDs — destas, 30 já foram preenchidas.

Previsão

A previsão para outubro é ainda mais promissora: a empresa planeja contratar cerca de 150 novos profissionais em diferentes áreas.

A iniciativa reforça o compromisso da BYD com a inclusão no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico da região.