Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

BYD oferece vagas de emprego em diversas áreas na Bahia

Segundo a montadora, 365 novas vagas de emprego foram geradas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

29/09/2025 - 21:28 h
Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari
Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari -

A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) está com 20 vagas de emprego abertas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs) no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As oportunidades abrangem áreas operacionais, técnicas e administrativas, com destaque para cargos como:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Operador logístico
  • Condutor interno
  • Operador de empilhadeira
  • Reparador e ajustador automotivo

Como se inscrever?

Quem tiver interesse, precisa:

  • comparecer presencialmente Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari, por meio do SineBahia;
  • Ou pela plataforma de seleção da BYD.

De acordo com a montadora, 365 empregos foram gerados apenas neste mês, sendo 50 destinados a PCDs — destas, 30 já foram preenchidas.

Leia Também:

Militar preso por importunação sexual é solto após audiência
ALBA: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas
Casal é preso suspeito de matar homem em situação de rua na Bahia

Previsão

A previsão para outubro é ainda mais promissora: a empresa planeja contratar cerca de 150 novos profissionais em diferentes áreas.

A iniciativa reforça o compromisso da BYD com a inclusão no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico da região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia byd camaçari CIAT Camaçari empregos para deficientes inclusão no mercado indústria automotiva pcd sinebahia Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x