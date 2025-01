Reconhecimento facial registrou 62 prisões nos primeiros dias do ano

Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) - Foto: Divulgação

O colaborou com a prisão de Sessenta e dois foragidos da Justiça foram presos, nos oito primeiros dias deste ano, através do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nas últimas 24h, oito capturas foram realizadas com o auxílio da ferramenta em áreas monitoradas em Dias D'ávila, Itamaraju e na capital baiana.

De acordo com a SSP, em Itamaraju, no extremo-sul baiano, o homem procurado por homicídio foi identificado pelas equipes do videomonitoramento do CICOM/Teixeira de Freitas. A prisão foi realizada por policiais militares da 43ª CIPM.

Leia mais:

>> Fim da torcida única "não é uma prioridade", afirma MP-BA

>> Bahia encaminha acerto para repatriar atacante ex-Real Madrid

>> Preço dos imóveis dispara em Salvador; saiba bairros mais caros

Em Salvador, equipes do Batalhão Gêmeos, das 11ª e 15ª CIPMs, além do 18º Batalhão da Polícia Militar, receberam os alertas do CICOM Salvador/RMS e prenderam os foragidos pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Já em Dias D'ávila, guarnições da 36ª CIPM efetuaram a prisão de um homem com o mandado expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Recorde em 2024

O balanço da Secretaria da Segurança Pública divulgado na terça-feira, 7, contabilizou 1.132 prisões realizadas em 2024 com o apoio do Sistema de Reconhecimento Facial. Desde a implantação, em 2018, 2.447 procurados foram capturados após alertas da ferramenta. A tecnologia está presente em 81 cidades e é utilizada em grandes eventos na capital e no interior do estado.