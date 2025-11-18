Representantes celebram talentos na premiação Jovem Jornalista 2025

Talita Toledo, gerente de imprensa regional da Petrobras - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 reuniu estudantes, educadores e autoridades na noite desta terça-feira, 18, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Realizado pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o evento celebra produções que destacaram criatividade, sensibilidade ambiental e olhar crítico sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.

O tema desta edição, “SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?”, guiou os trabalhos enviados por 12 finalistas de diferentes regiões da Bahia. Os estudantes disputaram quatro categorias: Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica (EJA), acompanhados por seus professores-orientadores.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Autoridades destacam papel da educação, juventude e jornalismo

Representantes do setor público e privado reforçaram, durante a premiação, a importância de iniciativas que fortalecem a educação e estimulam o protagonismo juvenil.

Luiz Gavazza, presidente da Bahiagás | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, ressaltou a relevância do incentivo à leitura e à escrita para as novas gerações.

"Você vai estimular os jovens a escrever, a ler nas esntrelinhas, a produzir culturalmente. As mídias sociais nos trouxeram para o mundo novo mas, às vezes, com a sua agilidade, com aquele negócio de mandar pequenas mensagens, cifradas, com diminutivos, você vai pondo para traz a leitura, a escrita. A gente sabe que isso é muito importante para o jovem. O jovem que nasce valorizando a leitura, o conhecimento, vai criando em torno de si um olhar mais amplo para ver as coisas mais importantes da sociedade", disse Gavazza.

A Petrobras, uma das patrocinadoras do projeto, destacou a conexão entre formação, desenvolvimento e futuro. "Esse prêmio faz parte do nosso desafio que é impulsionar o desenvolvimento social. Nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil e, para a Petrobras, é importante estar em cada região podendo promover esse desenvolvimento. Quando você junta juventude e jornalismo, é a combinação perfeita", disse Talita Toledo, gerente de imprensa regional da Petrobras.

Para Walter Tannus, presidente do Sindcombustíveis, o concurso reforça a importância de valorizar novos talentos. "Para o nosso segmento de setor de combustíveis é uma honra, poder participar de um evento desse, principalmente no reconhecimento e construção de novos jovens que amanhã ou depois estarão disputando, nacionalmente, não só no estado, como jornalistas".

Walter Tannus, presidente do sindicombustiveis | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O diretor do Sesi, Armando Neto, também pontuou o impacto positivo da iniciativa. "Uma iniciativa muito bem-vinda, qualquer estímulo a educação é muito bom para nosso estado e para nossos jovens. É uma ação que estimula a leitura, a redação, estimula a reflexão de um tema como a questão ambiental".

Representando a Acelen, Bernardo Araújo reforçou o compromisso social da empresa. "Esse evento tem uma importancia muito grande para gente, porque ele trabalha com o pilar que, para nós, é muito caro, que é o pilar da educação. Desde a nossa chegada, há quatro anos, a gente ja investiu mais de R$ 25 milhões em projetos sociais, ambientais e de educação".

Concurso Cultural Jovem Jornalista

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.