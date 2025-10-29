A TARDE Educação divulga finalistas do Concurso Jovem Jornalista

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas - Foto: Arte: A TARDE Educação

A lista com os nomes dos finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 foi divulgada nesta quarta-feira, 29, em ordem alfabética. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE , o concurso deste ano abordou o tema “ SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria? ”, convidando estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.

As produções foram avaliadas por uma comissão julgada organizada pela cooperativa do prêmio. Ao todo, foram selecionados três trabalhos por categoria, com base em critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e cumprimento das orientações previstas em cada modalidade.

As categorias são:

Tirinhas (1º ao 5º ano);

Videorreportagem (6º ao 9º ano);

Artigo de Opinião (Ensino Médio);

Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).

Agora, os estudantes e professores habilitados comparecerão no dia 18 de novembro, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador, para a estreia de estreia.

O concurso premiará as três melhores duplas (aluno e professor) de cada categoria com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.

Lista dos finalistas (em ordem alfabética):

Tirinhas

Estudante: Deivid Davi Nascimento Silva Santos

Professora Orientadora: Ana Francisca de Azevedo Santiago

Escola: Escola Comunitária Afrânio Afonso Ferreira

Município: Lençóis

Estudante: Enzo Luan Barros Silva

Professora Orientadora: Adielle Rodrigues da Silva

Escola: Escola Municipal Frei Serafim do Amparo

Município: Vitória da Conquista

Estudante: Pedro Henrick Brito Gama Cardoso

Professora Orientadora: Carla do Espírito Santo Xavier

Escola: Escola Municipal Alagoinhas IV

Município: Alagoinhas

Videorreportagem

Estudante: Ana Carolina Conceição de Oliveira

Professor orientador: Agildo da Hora Ferreira Sobrinho

Escola: Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite

Município: Simões Filho

Estudante: Hanna Oliveira Magalhães

Professor orientador: Mário Sérgio Machado Souza

Escola: Colégio Estadual de Plataforma Tempo Integral

Município: Salvador

Estudante: Maria Isabel da Silva Barbosa

Professor orientador: José Carlos de Jesus Lima

Escola: Escola Municipal Fernando Sales

Município: Lençóis

de Opinião

Estudante: Ana Clara dos Santos de Souza

Professor orientador: Pedro Ralile de Abreu

Escola: Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul

Município: Teixeira de Freitas

Estudante: Lucas Daniel Gurgel Santos

Professora Orientadora: Juliana Figueredo Valois

Escola: Colégio Estadual de Fedegos

Município: Morro do xel

Estudante: Nicolli de Assis Ferreira

Professora Orientadora: Maria da Luz Oliveira Guimarães

Escola: Colégio Estadual Nelson Mandela

Município: Salvador

Crônica

Estudante: Jamily Rocha dos Santos

Professora Orientadora: Paula Dias

Escola: Colégio Estadual Luís Viana

Município: Salvador

Estudante: Reeducando em processo de ressocialização

Professora Orientadora: Natália Lima Figueredo Andrade

Escola: Colégio Estadual Cleber Pacheco de Oliveira - Prisional

Município: Vitória da Conquista

Estudante: Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva

Professora Orientadora: Nerivalda

Escola: Escola Municipal Professor Dasio José de Souza

Município: Candeias