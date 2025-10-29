PREMIAÇÃO
A TARDE Educação divulga finalistas do Concurso Jovem Jornalista
Estudantes de toda a Bahia concorrem com produções criativas; premiação acontecerá em novembro
Por Redação
A lista com os nomes dos finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 foi divulgada nesta quarta-feira, 29, em ordem alfabética. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE , o concurso deste ano abordou o tema “ SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria? ”, convidando estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.
Leia Também:
As produções foram avaliadas por uma comissão julgada organizada pela cooperativa do prêmio. Ao todo, foram selecionados três trabalhos por categoria, com base em critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e cumprimento das orientações previstas em cada modalidade.
As categorias são:
- Tirinhas (1º ao 5º ano);
- Videorreportagem (6º ao 9º ano);
- Artigo de Opinião (Ensino Médio);
- Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).
Agora, os estudantes e professores habilitados comparecerão no dia 18 de novembro, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador, para a estreia de estreia.
O concurso premiará as três melhores duplas (aluno e professor) de cada categoria com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.
Lista dos finalistas (em ordem alfabética):
Tirinhas
- Estudante: Deivid Davi Nascimento Silva Santos
- Professora Orientadora: Ana Francisca de Azevedo Santiago
- Escola: Escola Comunitária Afrânio Afonso Ferreira
- Município: Lençóis
- Estudante: Enzo Luan Barros Silva
- Professora Orientadora: Adielle Rodrigues da Silva
- Escola: Escola Municipal Frei Serafim do Amparo
- Município: Vitória da Conquista
- Estudante: Pedro Henrick Brito Gama Cardoso
- Professora Orientadora: Carla do Espírito Santo Xavier
- Escola: Escola Municipal Alagoinhas IV
- Município: Alagoinhas
Videorreportagem
- Estudante: Ana Carolina Conceição de Oliveira
- Professor orientador: Agildo da Hora Ferreira Sobrinho
- Escola: Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite
- Município: Simões Filho
- Estudante: Hanna Oliveira Magalhães
- Professor orientador: Mário Sérgio Machado Souza
- Escola: Colégio Estadual de Plataforma Tempo Integral
- Município: Salvador
- Estudante: Maria Isabel da Silva Barbosa
- Professor orientador: José Carlos de Jesus Lima
- Escola: Escola Municipal Fernando Sales
- Município: Lençóis
de Opinião
- Estudante: Ana Clara dos Santos de Souza
- Professor orientador: Pedro Ralile de Abreu
- Escola: Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul
- Município: Teixeira de Freitas
- Estudante: Lucas Daniel Gurgel Santos
- Professora Orientadora: Juliana Figueredo Valois
- Escola: Colégio Estadual de Fedegos
- Município: Morro do xel
- Estudante: Nicolli de Assis Ferreira
- Professora Orientadora: Maria da Luz Oliveira Guimarães
- Escola: Colégio Estadual Nelson Mandela
- Município: Salvador
Crônica
- Estudante: Jamily Rocha dos Santos
- Professora Orientadora: Paula Dias
- Escola: Colégio Estadual Luís Viana
- Município: Salvador
- Estudante: Reeducando em processo de ressocialização
- Professora Orientadora: Natália Lima Figueredo Andrade
- Escola: Colégio Estadual Cleber Pacheco de Oliveira - Prisional
- Município: Vitória da Conquista
- Estudante: Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva
- Professora Orientadora: Nerivalda
- Escola: Escola Municipal Professor Dasio José de Souza
- Município: Candeias
O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Acelen, Associação Bahiana de Imprensa (ABI), SESI, Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes