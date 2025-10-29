Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREMIAÇÃO

A TARDE Educação divulga finalistas do Concurso Jovem Jornalista

Estudantes de toda a Bahia concorrem com produções criativas; premiação acontecerá em novembro

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 7:00 h | Atualizada em 11/11/2025 - 10:58
Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas -

A lista com os nomes dos finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 foi divulgada nesta quarta-feira, 29, em ordem alfabética. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE , o concurso deste ano abordou o tema “ SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria? ”, convidando estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.

Leia Também:

Governo quer mudanças no Pé-de-Meia para evitar corte em ano eleitoral
II Encontro de Educação do A TARDE já tem data marcada
50 anos da Pedagogia da Alternância: governo celebra método de Paulo Freire

As produções foram avaliadas por uma comissão julgada organizada pela cooperativa do prêmio. Ao todo, foram selecionados três trabalhos por categoria, com base em critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e cumprimento das orientações previstas em cada modalidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As categorias são:

  • Tirinhas (1º ao 5º ano);
  • Videorreportagem (6º ao 9º ano);
  • Artigo de Opinião (Ensino Médio);
  • Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).

Agora, os estudantes e professores habilitados comparecerão no dia 18 de novembro, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador, para a estreia de estreia.

O concurso premiará as três melhores duplas (aluno e professor) de cada categoria com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.

Lista dos finalistas (em ordem alfabética):

Tirinhas

  • Estudante: Deivid Davi Nascimento Silva Santos
  • Professora Orientadora: Ana Francisca de Azevedo Santiago
  • Escola: Escola Comunitária Afrânio Afonso Ferreira
  • Município: Lençóis
  • Estudante: Enzo Luan Barros Silva
  • Professora Orientadora: Adielle Rodrigues da Silva
  • Escola: Escola Municipal Frei Serafim do Amparo
  • Município: Vitória da Conquista
  • Estudante: Pedro Henrick Brito Gama Cardoso
  • Professora Orientadora: Carla do Espírito Santo Xavier
  • Escola: Escola Municipal Alagoinhas IV
  • Município: Alagoinhas

Videorreportagem

  • Estudante: Ana Carolina Conceição de Oliveira
  • Professor orientador: Agildo da Hora Ferreira Sobrinho
  • Escola: Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite
  • Município: Simões Filho
  • Estudante: Hanna Oliveira Magalhães
  • Professor orientador: Mário Sérgio Machado Souza
  • Escola: Colégio Estadual de Plataforma Tempo Integral
  • Município: Salvador
  • Estudante: Maria Isabel da Silva Barbosa
  • Professor orientador: José Carlos de Jesus Lima
  • Escola: Escola Municipal Fernando Sales
  • Município: Lençóis

de Opinião

  • Estudante: Ana Clara dos Santos de Souza
  • Professor orientador: Pedro Ralile de Abreu
  • Escola: Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul
  • Município: Teixeira de Freitas
  • Estudante: Lucas Daniel Gurgel Santos
  • Professora Orientadora: Juliana Figueredo Valois
  • Escola: Colégio Estadual de Fedegos
  • Município: Morro do xel
  • Estudante: Nicolli de Assis Ferreira
  • Professora Orientadora: Maria da Luz Oliveira Guimarães
  • Escola: Colégio Estadual Nelson Mandela
  • Município: Salvador

Crônica

  • Estudante: Jamily Rocha dos Santos
  • Professora Orientadora: Paula Dias
  • Escola: Colégio Estadual Luís Viana
  • Município: Salvador
  • Estudante: Reeducando em processo de ressocialização
  • Professora Orientadora: Natália Lima Figueredo Andrade
  • Escola: Colégio Estadual Cleber Pacheco de Oliveira - Prisional
  • Município: Vitória da Conquista
  • Estudante: Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva
  • Professora Orientadora: Nerivalda
  • Escola: Escola Municipal Professor Dasio José de Souza
  • Município: Candeias

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Acelen, Associação Bahiana de Imprensa (ABI), SESI, Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Bahia Concurso Jovem Jornalista estudantes finalistas premiação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x