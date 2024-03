"Resultado de muito diálogo", diz secretário sobre novo programa | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou nesta quarta-feira, 13, à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o projeto que institui o programa Bahia pela Paz, que visa fomentar a cultura de paz no estado.

Presente na ocasião, o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas, avaliou a iniciativa como medida de enfrentamento a violência.

“O Bahia pela Paz não é uma iniciativa de curto prazo, é uma iniciativa de médio e longo prazo, mas seguramente esse novo programa vai ampliar os instrumentos para enfrentar o problema”, disse o gestor ao Portal A TARDE.

O programa faz parte de uma nova política pública, com vistas à promoção da cidadania, da valorização da família e dos direitos humanos. A proposta ainda deve ser avaliada pelos deputados, antes de ser sancionada pelo chefe do Executivo estadual.

Segundo Felipe Freitas, a proposição é fruto “dos resultados de muito trabalho e diálogo com as instituições”, disse.

"Reconhecimento de um forte desafio que está sendo enfrentado a partir desse conjunto de iniciativas", acrescentou o titular da SJDH.

Durante discurso, o secretário mencionou a expectativa de que a Assembleia também possa colaborar para o aprimoramento das premissas do programa.

“Nesse momento de entrega do projeto de lei, a nossa expectativa é de que a Alba possa também aportar sua contribuição a partir de todas as deputadas e deputados”, declarou.

Ele ainda explicou a importância do envolvimento dos Municípios no processo: “nos próximos dias, nós vamos encontrar com a UPB para envolver os municípios nessa grande articulação e também na estratégia inicial, que é a busca ativa das lideranças das comunidades”, completou.