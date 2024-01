Reunião entre 'Irmão Coragem' e PCC termina em morte na Bahia | A TARDE

Um dos homens mais procurados do Brasil e apontado como chefão do grupo criminoso 'Irmão Coragem', morreu na manhã desta quinta-feira, 18, durante uma operação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e Ceará, além da Cipe Caatinga, da DPF de Juazeiro, do COPPM, do CPME e da PCCE.

Evaldo Batista Ferreira, o "Evaldo Coragem", o 01 da organização criminosa no estado do Ceará foi localizado na zona rural de Juazeiro, norte da Bahia, durante uma reunião de 'negócios' com um representante do alto escalão da facção criminosa paulista PCC (Primeiro Comando da Capital), além de outro homem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), na tentativa de prisão houve confronto e o trio ficou ferido. Os homens foram socorridos, mas não resistiram.

Uma pistola calibre 380, duas espingardas calibres 12 e 20, carregadores, munições e 30 mil reais em espécie foram apreendidos.

Planos

Ações de inteligência apontaram para a possibilidade do criminoso estar escondido no Povoado de Tomé. Com recompensa de R$ 8 mil oferecida pelo Governo do Ceará, Evaldo Coragem fugiu do território cearense e, segundo investigações, buscava ampliar a atuação da organização criminosa paulista que ele representava.

Além de recrutar novos associados, o criminoso pretendia também explodir agências bancárias no sertão nordestino, com o objetivo de angariar recursos.

As ações de inteligência das FICCOs Bahia e Ceará continuam, buscando identificar outros integrantes da mesma facção que era liderada por Evaldo.





Divulgação