Vídeo: líder de facção é transferido para unidade de segurança máxima | A TARDE

Uma operação integrada entre Forças Estaduais e Federais de Segurança Pública transferiu para uma unidade de segurança máxima, nesta quarta-feira, 13, o líder de uma facção com atuação na Bahia e no Rio de Janeiro. Ele se escondia na Bolívia.

O traficante foi capturado em Pernambuco, no dia 11 de novembro deste ano, em uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) da Bahia e de PE.





Homem se escondia na Bolívia Divulgação SSP

Equipes do Grupamento Aéreo (Graer), da Cipe Litoral Norte, da FICCO Bahia, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram da transferência. O traficante estava custodiado em Recife.





Divulgação SSP

O criminoso, com atuação no Complexo do Nordeste de Amaralina e também no Engenho Velho da Federação, em Salvador, se escondia na Bolívia e costumava voltar ao Brasil para distribuir entorpecentes, armas e munições, além de determinar ataques a grupos rivais.

Ações de inteligência contra comparsas do detento e também para interromper a circulação de armamentos e drogas na Bahia seguem intensificadas.





Divulgação SSP